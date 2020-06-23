AK Partili gençler Marmaris'te çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Türkiye'nin en güzel doğasına sahip kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri çevre temizliği yaptı. Gençler, yaklaşık 4 saatte onlarca çöp topladı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'inde aralarında bulunduğu, gençlik kolları ve partililerle ile birlikte çevre temizliği yaptı. Partililer, özellikle son dönemlerde pandemi sebebiyle sakin ve ilçe merkezine yakın olması sebebi ile revaçta olan vatandaşın yürüyüş yapıp bisiklete bindiği güzergahta çevre temizliği yapıldı.

Marmaris Ak Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen yapılan çevre temizliği ile ilgili olarak, "Havayı, suyu kısacası doğayı koruma çabalarımız, aslında kendimizi koruma çabalarımızdır. Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposudur bunu idrak etmeliyiz. Evimizi temizlediğimiz zaman nasıl ruhen ve sağlık açısından huzurlu oluyorsak esasında üzerinde yaşadığımız dünyadan başlamalıyız temizliğe. Vergimizi veriyoruz temizlik görevlileri yapsın düşüncesinden kurtulmalıyız, hepimize burada görev düşmektedir. Çöp toplama esnasında gördüğümüz manzaralar gerçekten çok kötüydü, biz gençlik kollarımız ve bize katılmak isteyenler ile birlikte buna devam edeceğiz ama çözüm, temiz olmaktır. Unutmayın ki sağa sola atılan cam kırıklarından da Marmarisimizde yaz aylarında orman yangınlarını da yaşadık. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur" diyerek bunu daha sık yapacaklarını ve çocukların da bu konu da bilinçlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. - MUĞLA