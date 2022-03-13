AK Partili gençler Mehmet Akif Ersoy anısına pedal çevirdi - Son Dakika
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AK Partili gençler Mehmet Akif Ersoy anısına pedal çevirdi

13.03.2022 11:46
AK Partili gençler Mehmet Akif Ersoy anısına pedal çevirdi

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birimince Mehmet Akif Ersoy anısına bisiklet turu düzenlendi.

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birimince Mehmet Akif Ersoy anısına bisiklet turu düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen ve İl Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan bisiklet turu, Kent Ormanı'nda sona erdi.

Tura katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla bisiklet sürdü.

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı İsa Vural, üniversiteli gençler olarak Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Gençlere aynı zamanda bisiklet alışkanlığı kazandırmak istediklerini dile getiren Vural, "İstiklal şairimizi anmak adına ellerimizde bayraklarımızla pedallarımızı çevireceğiz." dedi.

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz da daima ecdadın izinde ve sürekli onları rehber edinerek hareket eden gençlerin maddi ve manevi açıdan başarılı olduğunu belirtti.

Kendilerini bu şekilde yetiştirdiklerini ifade eden Cambaz, şunları kaydetti:

"İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve onu anlamak için gençleri pedal çevirmeye davet ettik. Bu konuşmayı Protokol Evi'nin önünde yapıyorum. Biliyorsunuz ki burası o dönemde sınır karakolu olarak hizmet vermekteydi. Milli şairimiz Edirne'nin kurtuluş kutlamalarına katılmak için geldiği sırada trende uyuya kalır ve Yunan sınırını geçer. Yunan yetkililer kendisini Türk yetkililere burada teslim eder. İşte bugün bu röportajı burada bu yüzden vermek istedim. Milli şairimizi tekrardan rahmetle yad ediyorum ve kendisinin emanetini koruyacağımıza gençlerimizle birlikte söz veriyoruz. Ruhu şad olsun."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili gençler Mehmet Akif Ersoy anısına pedal çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili gençler Mehmet Akif Ersoy anısına pedal çevirdi - Son Dakika
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