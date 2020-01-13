AK Partili gençler münazara yaptı - Son Dakika
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AK Partili gençler münazara yaptı

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığının Ege Bölgesi Münazara Yarışması Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapıldı.

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AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığının Ege Bölgesi Münazara Yarışması Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapıldı. Münazarada 32 takım birbirleri ile kıyasıya mücadele ederken Afyonkarahisar Gençlik Kolları takımı ikinci oldu.


İki gün boyunca AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından münazara yarışması yapıldı. Afyonkarahisar İl Başkanlığının ev sahipliği yaptığı yarışmada 32 takım birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Turnuvada İzmir Gençlik Kolları birinci oldu, Afyonkarahisar Gençlik Kolları takımı ikinci, Manisa Gençlik Kolları ise üçüncü oldu. Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı AR-GE sorumlusu Abdurrahman Döğücü ve MKYK üyesi Özge Erbaş da katıldı.


"Oldukça başarılı geçti"


Toplantıda bir konuşma yapan Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, "Amacımız Gençlik kolları üyelerinin her türlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Münazara etkinliğimiz oldukça başarılı bir şekilde neticelendi. Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler görüşülüp tüm sorulara ayrı ayrı cevap arandı. Biz AK Parti Gençlik Kolları olarak bu tür çalışmaları sürekli olarak yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. AK Gençler her daim Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürüyecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

AK Parti, Afyon, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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