Son Dakika Haberleri: Ak Partili Gençler Sigaranın Zararlarını Anlattı

Ak Partili Gençler Sigaranın Zararlarını Anlattı

1 saat önce

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla kartonlardan tabut şeklinde sigara yaparak yürüyüş gerçekleştirdi.

Ak Partili Gençler Sigaranın Zararlarını Anlattı, System.String[]
AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla kartonlardan tabut şeklinde sigara yaparak yürüyüş gerçekleştirdi.

Omuzlarda tabut şeklinde maket sigarayı taşıyan gönüllüler, vatandaşlara broşür dağıtarak sigaranın zararlarını anlattı.

Çevredekiler tarafından ilgiyle karşılanan yürüyüşte gönüllüler, tabut ile toplu taşıma araçlarını kullanarak ilçenin işlek caddelerinde farkındalık yaratmaya çalıştı.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın ölümcül bir bağımlılık olduğuna dikkati çekmek için tabut şeklinde kartondan sigara yaparak yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sigara ile mücadele etmenin gelecek adına çok önemli olduğunu ifade eden Dönmez, "Bizler de bu etkinlik ile halkımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek istedik. Gençlerimize sahip çıkacağız, onları yalnız bırakmayacağız. Yalnız kalan ve toplumdan soyutlanan her genç madde bağımlılığına daha yakındır. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA

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