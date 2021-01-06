AK Partili gençler, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları Başkanlığı, sokak hayvanlarının kentte etkisini sürdüren soğuk havada üşümemeleri için kentin değişik noktalarına kedi ve kuş yuvaları bıraktı.

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zamanlarda ve soğuk kış günlerinde, sokak hayvanlarının üşümemesi kedi ve kuş evleri yaptı.

Hazırladıkları kedi ve kuş evlerini kentin farklı noktalarına yerleştiren gençler, hayvanlar için de mama ve yem bıraktı.

AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak kedilerinin yoğun olduğu bölgelere, yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları kedi ve kuş evlerini bıraktıklarını belirtti.

Daldagül, sokak hayvanlarının soğuktan korunmasına yönelik çalışmalarının devam edeceğini aktardı.