Ak Partili Gençlerden 500 Bin İstanbullu Gence Mektup

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, "İstanbul Sana Emanet" başlığı altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan mektubu, ilk defa oy kullanacak 167 bin, toplamda ise 500 bin İstanbullu gence ulaştıracak.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, "İstanbul Sana Emanet" başlığı altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan mektubu, ilk defa oy kullanacak 167 bin, toplamda ise 500 bin İstanbullu gence ulaştıracak.





Proje kapsamında, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin öncülüğünde gençlik kolları, İstanbul'un 39 ilçesindeki genç seçmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu iletiyor.





Tomakin ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu kapı kapı dolaşarak, genç seçmene ulaştırıyor.



"Seçimlere zafer parolası ile hazırlanıyoruz"



Projeye ilişkin açıklama yapan Tomakin, İstanbul'da ilk defa oy kullanacak genç seçmenleri önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:





"Partimiz gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza atıyor ve atmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz gençlere güveniyor. Genç seçmen kardeşlerimizi ziyaret ederek, onlara Cumhurbaşkanımızın mektubunu iletiyoruz. İlk oy bir aidiyet kazandırır. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz bizim için çok değerlidir. Biz bu önemi göstermek için kapı kapı dolaşmaya devam ediyoruz."



Tomakin, 39 ilçe 961 mahallede çalıştıklarını, meselenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine bir birey daha kazandırmak olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Toplamda 500 bin, ilk defa oy kullanacak 167 bin genç seçmenimize ulaşmayı, gönüllerinde yer almayı amaçlıyoruz. 18 yaşına girmiş genç seçmen kardeşlerimizi de partimize üye yapma noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 39 ilçe 961 mahallede etkin bir şekilde gençlik kolları olarak seçimlere zafer parolası ile hazırlanıyoruz. Genç seçmenlerimiz, QR kodu bulunan zarfları açtıklarında, telefonlarıyla bu kodu okutacak. 'sanaemanet.com.tr' internet sitesine yönlendirilecek gençler, burada video ile karşılaşacak. Videoda, gençler için kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan mesaj olacak."

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