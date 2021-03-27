AK Partili gençlerden anlamlı ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kilis İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile yönetim kurulu üyeleri, Yavuz Sultan Selim'in anıtını ziyaret ettikten sonra Yavuzlu köyünde öğrencilere, boyama kitapları ve çocuk dergileri dağıttılar.

İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile yönetim kurulu üyeleri, Yavuzlu köyünde bulunan Mercidabık Zaferinin yapıldığı tören alanındaki Yavuz Sultan Selim'in anıtını ziyaret ettiler. Anıt çevresinde oluşturulan Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan askerlerin ismini taşıyan anıtların başında dua ettiler. Kara ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra Yavuzlu İlkokulunda eğitim gören çocuklara, boyama kitapları ve çocuk dergileri dağıttılar. - KİLİS