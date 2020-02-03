AK Partili gençlerden çocuklara ikram - Son Dakika
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AK Partili gençlerden çocuklara ikram

6 saat önce

AK Parti Batman Gençlik Kolları üyeleri, çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

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AK Parti Batman Gençlik Kolları üyeleri, çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

AK Partili gençler, Turgut Özal Bulvarı üzerinde aileleriyle gezen çocuklara şeker ve çikolata ikramında bulundu.


Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç, ikramları alan çocukların yüzlerindeki tebessümün dikkatlerden kaçmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Peygamber efendimiz, 'Tebessüm etmek, güler yüzle insanlara selam vermek sadakadır. Allah, yumuşak huylu ve güler yüzlü kimseyi sever' buyurarak ümmetine güler yüzlü ve yumuşak huylu olmayı öğütlemiştir. Bizler de bu şiarla çıktığımız bu yolda bazen yolda geçen vatandaşlarımıza yaptığımız ikramlar ve etkinliklerle yüzlerinde tebessüm bırakıyoruz, bu tür etkinliklerimiz devam edecektir."

AK Parti, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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