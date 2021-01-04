AK Partili gençlerden Kovid-19 tedbirlerine destek - Son Dakika

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçedeki kalabalık olan bölgelere atık maske kutuları yerleştirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, üyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çarşı merkezine atık maske kutuları koydu.

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, vatandaşların sıklıkla kullandığı yol güzergahlarına atık maske kutuları yerleştirdiklerini belirterek, "Atık duruma gelen maskeleri vatandaşlarımızın yerlere atmasını önlemek ve hem çevre kirliliğini azaltmak hem de salgının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirdiğimiz bu projemizde emeği geçen başta İlçe Başkanımız Basri Kahveci'ye ve Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyorum. Ayrıca vatandaşlarımızdan, atık durumda olan maskelerini ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz atık maske kutularına atmalarını önemle rica ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci gençlik kolları üyelerinin yapmış olduğu çalışmayı takdir ederek, "Salgın süreci boyunca parti teşkilatlarımız ile her zaman sahada olduk. Bu süreçte yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ve vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sosyal desteklerimiz ile daima vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Allah'ın izniyle bu süreçten de anlımızın akıyla çıkacağız ve çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.