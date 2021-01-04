AK Partili gençlerden Kovid-19 tedbirlerine destek - Son Dakika

AK Partili gençlerden Kovid-19 tedbirlerine destek

04.01.2021 16:55
AK Partili gençlerden Kovid-19 tedbirlerine destek, System.String[]

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçedeki kalabalık olan bölgelere atık maske kutuları yerleştirdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçedeki kalabalık olan bölgelere atık maske kutuları yerleştirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, üyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çarşı merkezine atık maske kutuları koydu.

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, vatandaşların sıklıkla kullandığı yol güzergahlarına atık maske kutuları yerleştirdiklerini belirterek, "Atık duruma gelen maskeleri vatandaşlarımızın yerlere atmasını önlemek ve hem çevre kirliliğini azaltmak hem de salgının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirdiğimiz bu projemizde emeği geçen başta İlçe Başkanımız Basri Kahveci'ye ve Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyorum. Ayrıca vatandaşlarımızdan, atık durumda olan maskelerini ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz atık maske kutularına atmalarını önemle rica ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci gençlik kolları üyelerinin yapmış olduğu çalışmayı takdir ederek, "Salgın süreci boyunca parti teşkilatlarımız ile her zaman sahada olduk. Bu süreçte yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ve vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sosyal desteklerimiz ile daima vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Allah'ın izniyle bu süreçten de anlımızın akıyla çıkacağız ve çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Güder, Battalgazi, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili gençlerden Kovid-19 tedbirlerine destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak         
15:54
Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti         
15:46
Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı         
15:23
Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek         
15:10
Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti         
14:46
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti         
12:32
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 17:04:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili gençlerden Kovid-19 tedbirlerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei