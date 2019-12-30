AK Partili gençlerden örnek proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili gençlerden örnek proje - Son Dakika

AK Partili gençlerden örnek proje

6 saat önce

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Teşkilatı, başlattığı proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor.

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AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Teşkilatı, başlattığı proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor.


AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları tarafından başlatılan 'Bu kış kimse üşümesin' projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor. Hayırseverlerden temin edilen kıyafetleri toplayan AK Partili gençler, kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine hediye etti. Projelerine destek veren herkese teşekkür eden AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak için başlattığımız projemiz çevremizden büyük ilgi gördü. Sağ olsunlar birçok kişi bir destek de bizden olsun diyerek kıyafet getirdi. Bizler de bu kıyafetleri daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Bu tür çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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