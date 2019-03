Ak Partili Güder Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "AK Parti olarak 17 yıldır sizlerin sesi olduk, bundan sonrada sizlerin sesi olmaya devam etmek istiyoruz.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "AK Parti olarak 17 yıldır sizlerin sesi olduk, bundan sonrada sizlerin sesi olmaya devam etmek istiyoruz. Sadece sizin sesiniz değil, dünya üzerindeki tüm mazlumların, fakir, fukaranın sesi olmak için sizden destek istiyoruz" dedi.



Osman Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Güder, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Life Dergisi, Bem-Bir-Sen Malatya Şube'ni ziyaret ederek, Dolamantepe ve Karabağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Malatya Life Dergisi'ni ziyaret etti.



Güder, buradaki konuşmasında, "Hepimizin amacı bu topluma hizmet etmek. Toplumun lokomotifleri, önde gidenleri vardır, bu önde gidenlerden bir tanesi de basındır. Farklı yönetici birimlerinin göremediği görebilmek, siyasetçilerin duyamadığı şeyleri duyabilmek ve bunu da toplumun lehine yorumlama adına basın çok önemli bir görev ifa ediyorlar" ifadelerini kullandı.



Battalgazi'nin değerlerini bir arada tutarak, onlarla birlikte Battalgazi'yi yöneteceklerini ifade eden Güder, "Battalgazi'mizi yönlendirme ve katkıda bulunma adına sivil toplum örgütleriyle istişarelerimizi bugüne kadar devam ettirdik, bundan sonrada Allah nasip ederse belediye başkanı olarak istişarelerimizi oluşturacağız. Basın, gençlik, yaşlı, kadın meclislerimizi oluşturacağız. Toplumun her kesiminden kardeşlerimizle bir araya gelip, Battalgazi'mize daha nasıl faydalı olabiliriz, nasıl daha fazla katkı sunabiliriz diye istişarelerimizi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



Güder, daha sonra Bem-Bir-Sen Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Güder, buradaki konuşmasında, "Belediyelerimiz en büyük hizmet kurumlarımızdan bir tanesi. Ama ortak amacımız millete hizmet etmek. Kapılarımız bugüne kadar her milletimize açıktı, bundan sonrada aynı mihvalle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ortak paydamız Malatya'mız ve Battalgazi'mizin kazanması, tabi kazanırken belediye çalışanlarımızın da aynı zamanda kazanması toplum olarak kazanmamız hepimiz için önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.



31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin önemine de değinen Güder, "Bu seçimi, cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ülkemiz için beka meselesi olarak görüyoruz. Stratejik olarak ülkemiz değişik sıkıntılarla karşı karşıya. Süreç içerisinde her zaman bu problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu problemleri hep birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe aştık. 2018'de de ekonomik darbeyi ülke olarak yaşadık. Ondan önce de 15 Temmuz sürecini yaşadık. 31 Mart'ta bugüne kadar defetmiş olduğumuz girişimleri, 2019'da da milletin teveccühüyle cumhurbaşkanımızın elini güçlendirme adına sandıktan güçlü çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Dolamantepe ve Karabağlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, şu ifadeleri kullandı: "31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler, hem yerel için hem de Türkiye'miz için çok önemli. 31 Mart'ı önemsiyoruz, niye önemsiyoruz? Güçlü ve büyük Türkiye'nin daha büyük ve güçlü olması için bugüne kadar yapılan icraatların bundan sonrada devam edebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız şuanda bize 'gönül belediyeciliği' parolasını verdi. Biz, gönül belediyeciliğini bulunduğumuz yerde şekillendireceğiz. İnsanların gönüllerine dokunacağız. Bu yönüyle 31 Mart yerel seçimlerini önemsiyoruz. AK Parti olarak 17 yıldır sizlerin sesi olduk, bundan sonrada sizlerin sesi olmaya devam etmek istiyoruz. Sadece sizin sesiniz değil, dünya üzerindeki tüm mazlumların, fakir, fukaranın sesi olmak için sizden destek istiyoruz. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Siz yerelde belediyelerde güçlü olursanız, merkezi hükümette de güçlü olursunuz."



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise "Hem bölgemiz hem İslam coğrafyası hem de ülkemiz gerçekten bir saldırı altında. Bizim mücadele ettiğimiz PKK, bir avuç terör kırıntısı değil, bunun geri planında bunları Avrupa'da besleyen, silah ve destek sağlayarak, serbest dolaşımlarını sağlayan bir yapı var. DEAŞ denilen terör örgütü silah buluyor, farklı bölgelere naklediliyor bunu çok iyi görmeliyiz. Bunların karşısında ülkemizin dik durabilmesi için güçlü bir desteğe ihtiyacımız var. 15 Temmuz'u yaşadık, ülkenin geleceği tehdit altındaydı. Bütün bu saldırılar bir Cumhur İttifakı'nı ortaya koydu. Haliyle bunu sıradan bir seçim olarak görmemeliyiz. Mutlaka en başarılı belediye başkanlarını seçmek, onlara destek vermek, onları güçlü bir şekilde seçerek, ellerinin güçlendirilmesi hizmetler için çok önemli ama bir yandan da vereceğimiz oyların dağılmaması, güçlü bir şekilde sandığa giderek, güçlü bir şekilde sandıktan çıkmalıyız" sözlerini kullandı.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Türkiye'nin her alanda olduğu gibi demokraside de çok merhaleler kat ettiğini ifade etti.



Tüfenkci konuşmasında, e-muhtıraları, 15 Temmuz'u gördüklerini anlatarak, "15 Temmuz, Türkiye'yi bölmeye yönelik dış mihraklı bir operasyondu. Bunu yapanlar hesabını yargıya, millete, Allah'a verecekler ama en önemlisi o gün milletimizin meydanlardaki duruşuydu. Milletimizin demokrasiye, sandığa ve seçilmiş iktidara ve en önemlisi de kendi iradesine sahip çıkmasıydı. İşte o meydanlarda Cumhur İttifakı kuruldu. Cumhur İttifakı, Yeni Kapı ruhuyla da taçlandı. Türkiye, yarınlarından daha emin olabilme, istikrarı ve istikbalini kurtarabilme adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanını seçtiniz ve 'Recep Tayyip Erdoğan' dediniz" cümlelerine yer verdi.



Türkiye'ye yönelik bir ekonomik terör saldırısı yapıldığını anımsatan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizin cebinize uzanacak, sizin ekmeğinizle oynayacak kadar adileşen bir terör saldırısıydı. Onu da atlattık. Ciddi anlamda önümüzdeki dönemde de derlenme, toparlanmayla bu kaybettiklerimizi tekrardan kazanacağız."



Tüfenkci, 31 Mart'ta Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini kaydederek, "İçinizden çıkan Osman Güder kardeşimiz sizlere emanet. Selahattin Gürkan başkanımız, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Tecrübeli bir başkan. 15 yıldır belediye başkanlığı yapmış, bürokrasiden tecrübesi var. Malatya için çok güzel hizmetler yapacak. Onun bıraktığı yüksek çıtayı da Osman başkanımız inşallah daha da yükseltecek" diye konuştu.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Manisa'da Şehit olan polis memuru Ramazan Yılmaz'ın ailesini ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi