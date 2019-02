Ak Partili Güder, Ziyaretlerini Sürdürüyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimde sandıktan güçlü bir şekilde çıkarak, hizmetleri sürdüreceklerini ifade etti.

Güder, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Seçim çalışmaları kapsamında Emeksiz ve Turgut Temelli'deki esnafları ziyaret eden Güder, hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti. Güder, "Biz AK Parti olarak insanlara yük olmaya değil, insanlardan yük almaya geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın parolası, 'halka hizmet Hakk'a hizmet.' Bu anlamda biz millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için varız" şeklinde konuştu.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, daha sonra Memur-Sen İl Temsilciliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Güder, "Gelişmiş toplumların ve benimde kanaatim; sivil toplum örgütleri her türlü kurum ve kuruluşun önündedir. Bakıyoruz gelişmiş olan toplumlarda gerek yönetim kademesinde olsun gerekse de toplumu yönlendirme bakımından sivil toplum örgütleri çok önemli fonksiyonları icra ediyorlar. Malatya'mızda da AK Parti'nin kuruluşundan itibaren bazı sendikalarımızın aktif hayata katılması ve toplumda bazı temsil edilmeyen kesimleri temsil etmesinden dolayı Memur-Sen başta olmak üzere bu tür sendikalara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu kaydederek, "Bu yerel seçimler, yerelde bizi idare edecek veya bizim yaşam koşullarımızı, içerisinde bulunduğumuz mekanla ilgili olarak yönetimle ilgili kararlarda bulunacak insanları seçeceğiz. Burada da nasip olursa AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı olarak seçime gireceğiz. Tabi ki seçimler ve isimler farklı olabilir. Nihayetinde insanların kendi iradeleriyle kendilerini yönetecek kişileri seçecekler. Türkiye'de, AK Parti'den önce Özal ve Menderes dönemlerini çıkarttığımızda sık sık seçimlerin olduğunu görüyoruz. Tabi buda seçilen kişilerin veya iktidarların millete gereken hizmeti ya da istenilen yönetim şeklini sergileyemediklerinden dolayı sık sık seçimlerle karşı karşıya kaldık. Şükürler olsun AK Parti iktidara geldikten sonra cumhurbaşkanımız seçimleri süresinde yapmaya çalıştı. Dolayısıyla yaşamış olduğumuz seçimlerin hepsi önemli. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerini çok önemsiyoruz. AK Parti olarak biz her seçimin önemli olduğunu vurguluyoruz. İnsanların kanaatlerinin bizim için her zaman birinci önceliğimiz olduğunu ifade ediyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. 2002'den başlayıp, bugüne kadar iktidarda olan bir AK Parti hükümeti var. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de yerleşmeye başladı. Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni gerçekten önemsiyoruz çünkü ülkemiz için uygun bir yönetim şekli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımızın elinin güçlü olması açısından büyük önem taşıyor. Bizlerde, Battalgazi'de öncelikle cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek ve AK Parti olarak sandıktan yüksek bir oy düzeyiyle çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Cankoç Sitesi ve Çamurlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Ziyarette konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Malatya'nın genelinde oylarımızın artması noktasında çalışmalıyız. Hem büyükşehrimizi Türkiye'de birinci yapmak hem de Yeşilyurt ve Battalgazi'yi birinci yapma hedefimiz var. Bunun içinde el birliğiyle hep birlikte gayret göstereceğiz" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise Cumhur İttifakı ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin güç birliği yaptığını kaydederek, "Tabi bunun temelleri 15 Temmuz'dan sonra atıldı. 15 Temmuz'da çok acı tablolar ortaya çıktı ama bir daha bunların yaşanmaması için bu birliktelik oluştu ve 24 Haziran seçimlerine gidildi. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın başarısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturmasıyla akabinde yerel seçimlere gidiyoruz. Dış devletler, 24 Haziran'da yapamadıklarını yerel seçimlerde yapıp Cumhur İttifakı'nın elini yavaşlatmak istiyorlar. Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 50'nin altına düşerse yeni bir genel seçim isteyecekler, kendi kontrollerinde olan bir lideri Türkiye'nin başına getirmek istiyorlar. Biz duyarlı, Çanakkale'den dedelerimizin neslinden gelen insanlarız, biz bunlara fırsat vermeyiz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise her seçimin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Karşıda pusuda bekleyenler var. Bunlar bizim zaaflarımızı bekliyorlar. Bir an gaflete düşelim, sorun sıkıntı yaşayalım diye pusuda bekliyorlar. 7 Haziran'ı hepimiz hatırlıyoruz. 7 Haziran 2015 seçimlerinde halk o gün farklı bir karar verdi. Ardından erken seçime gidildi, 1 Kasım'da tekrar AK Parti güçlü bir şekilde iktidara gelmiş oldu. Biz diyoruz ki, 31 Mart'ta da güçlü çıkalım ki yolumuza devam edelim. Buradaki insanlarında hepsinin bu bilinçte olduğunu biliyoruz. Bu bir vatan, memleket, meselesi. Bu vatan ve millet için herkesin taşım altına elini koyması lazım" diye konuştu. - MALATYA

