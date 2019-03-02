Son Dakika Haberleri: Ak Partili Güler Aybastılı Vatandaşları Binali Yıldırım ile Buluşturdu

Ak Partili Güler Aybastılı Vatandaşları Binali Yıldırım ile Buluşturdu

1 saat önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, Aybastı ilçesinde vatandaşların sorularını cevapladığı sırada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım telefonla aradı.

Ak Partili Güler Aybastılı Vatandaşları Binali Yıldırım ile Buluşturdu, System.String[]
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, Aybastı ilçesinde vatandaşların sorularını cevapladığı sırada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım telefonla aradı. Görüntülü olarak Aybastı halkına seslenen Yıldırım Ordu İstanbul el eleö dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu'nun Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Aybastılı vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya gelen Güler, vatandaşların sorularını cevapladığı sırada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan gelen telefona cevap verdi, Aybastı halkını görüntülü olarak Binali Yıldırım ile görüştürdü.

'ORDU İSTANBUL EL ELE?

Görüntülü arama esnasında Güler'in Yıldırım'a 'Aybastı için ne yaptığımızı söyler misiniz' sorusu üzerine Yıldırım, 'Aybastı için ne yaptığımızı söylememize bile gerek yok. Aybastı'dan şehir merkezine giderken yol önceden nasıldı şimdi nasıl O dağlardan geçen o yolları nasıl yaptığımızı, nasıl güzelleştirdiğimizi Aybastılı hemşerilerimiz iyi bilir. Perşembe Yaylasına, Tokat Reşadiye'ye gidiş yolunu nasıl yaptığımızı iyi bilirlerö diyerek Güler'in sorusuna cevap verdi.

Öte yandan görüşme esnasında vatandaşların Aybastı'ya daveti üzerine Yıldırım, 'İlk fırsatta geleceğim. Ordu İstanbul el eleö yanıtı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Aybastı, Binali Yıldırım, Politika
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