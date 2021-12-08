AK Partili Günaydın'dan musluk suyu eleştirisi - Son Dakika

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, ilçede yaşanan yağış sonrası bazı evlerdeki musluklardan çamurlu su aktığını ileri sürdü.

Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da CHP'li belediyenin göreve gelmesinden itibaren ilçede belediyecilik yapılmadığını ifade etti.

Mevcut belediyenin bozuk yolları "içme suyu hattı getiriyoruz" açıklamasıyla yanıtladığını belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Muslukları açıyoruz, getiriyoruz dedikleri suyun yerine çamur akıyor. Yollar köstebek yuvası oldu, musluklardan çamur akıyor, her yağmurda sokaklar gölete dönüyor, rögarlar taşıyor. Ne kanalizasyon var ne yağmur suyunun tahliye edileceği kanallar. Vatandaş belediyeye gidip soruyor yanıt alamıyor.

Torbalı halkı size 5 yıllık bir yetki verdi diye bu yetkiyi suiistimal etmeye hakkınız yok. Bilmemek ayıp değil belediyeciliği bilmiyorsanız gelin biz size öğretelim. Torbalı halkı da daha fazla mağdur olmasın."