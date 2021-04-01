AK Partili Güneş, 3 Nisan'ın Sanayi Günü olmasını önerdi - Son Dakika

AK Partili Güneş, 3 Nisan'ın Sanayi Günü olmasını önerdi

01.04.2021 17:17
AK Partili Güneş, 3 Nisan'ın Sanayi Günü olmasını önerdi, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "3 Nisan, sadece Karabük ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kuruluş günü değil Türk sanayisinin temelinin atıldığı gündür.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "3 Nisan, sadece Karabük ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kuruluş günü değil Türk sanayisinin temelinin atıldığı gündür. 3 Nisan Sanayi Günü olmalıdır." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KARDEMİR'in temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yılını kutladıklarını belirtti.

KARDEMİR'in, 3 Nisan 1937'de temelinin atıldığını, Türk milletinin çalışma, üretme ve dünya ile eşit seviyede yaşama iradesini güçlü bir biçimde vurgulaması bakımından çok anlamlı olduğunu anlatan Güneş, "Köklü bir geçmişe sahip fabrikamız, uzun yıllar Türk milletinin endüstriyel atılımlarına rehberlik etmiştir, Türk sanayisinin öncüsü, okulu ve uygulayıcısı olmuştur. 13 hanelik bir köyün pirinç vadisi, 84 yılda Türk milleti tarafından çelik vadisine dönüştürülmüştür." diye konuştu.

Üretime başladığı yıllarda 150 bin ton çelik üreten KARDEMİR'in, bugün 3 milyon ton çelik üretimiyle önemli bir sanayi hedefine ulaştığına işaret eden Güneş, "3 Nisan sadece Karabük ve Demirçelik Fabrikalarının kuruluş günü değil Türk sanayisinin temelinin atıldığı gündür. 3 Nisan günü, Sanayi Günü olmalıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti, Karabük, Nisan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Güneş, 3 Nisan'ın Sanayi Günü olmasını önerdi - Son Dakika


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