AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi - Son Dakika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, nüfusun en az yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanmasını hedeflediklerini belirterek, "İdealimiz de yüzde 90'a ulaşmaktır." dedi.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 5 milyon 387 bin kişinin hastalanırken, 49 bin 358 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'de vefat sayısının vaka sayısına göre daha az olduğuna işaret eden Güneş, yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"a vatandaşların güvendiğini kaydetti.

Güneş, "40 bin kişi aşılanması gerektiği halde 846 bin 451 kişi gönüllü olmak istemiştir." dedi.

Türkiye'deki aşılama seferberliğine işaret eden Güneş, "Bir haftalık aşılama programında Çin ve Almanya'yı geride bırakarak en yüksek performans gösteren ülkeler arasına girmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Güneş, hedeflerinin 18 yaş üstündeki vatandaşların tamamının iki doz aşısını yapmak olduğunu kaydederek, "65 yaş üstü vatandaşlarımızda aşılama oranımız yüzde 85'lerdedir. Bu, güzel bir rakamdır. Bunun daha da fazlalaşmasını arzu ediyoruz. Tüm nüfusta da hedefimiz en az nüfusumuzun yüzde 70'i, idealimiz de yüzde 90'a ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.