Üye Girişi
AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi - Son Dakika

AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi

24.06.2021 18:06
AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi, System.String[]

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, nüfusun en az yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanmasını hedeflediklerini belirterek, "İdealimiz de yüzde 90'a ulaşmaktır.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, nüfusun en az yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanmasını hedeflediklerini belirterek, "İdealimiz de yüzde 90'a ulaşmaktır." dedi.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 5 milyon 387 bin kişinin hastalanırken, 49 bin 358 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'de vefat sayısının vaka sayısına göre daha az olduğuna işaret eden Güneş, yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"a vatandaşların güvendiğini kaydetti.

Güneş, "40 bin kişi aşılanması gerektiği halde 846 bin 451 kişi gönüllü olmak istemiştir." dedi.

Türkiye'deki aşılama seferberliğine işaret eden Güneş, "Bir haftalık aşılama programında Çin ve Almanya'yı geride bırakarak en yüksek performans gösteren ülkeler arasına girmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Güneş, hedeflerinin 18 yaş üstündeki vatandaşların tamamının iki doz aşısını yapmak olduğunu kaydederek, "65 yaş üstü vatandaşlarımızda aşılama oranımız yüzde 85'lerdedir. Bu, güzel bir rakamdır. Bunun daha da fazlalaşmasını arzu ediyoruz. Tüm nüfusta da hedefimiz en az nüfusumuzun yüzde 70'i, idealimiz de yüzde 90'a ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

İsmail Güneş, Milletvekili, AK Parti, Uşak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var 18:04 Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı 17:12 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Başkan adayının, 16:19 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı
Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 15:48 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti         
17:45
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama         
17:14
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem         
17:09
Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi         
17:04
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 18:53:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Güneş, Kovid-19'a karşı nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement