AK Partili Güneş: "Türkiye sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden" - Son Dakika

AK Partili Güneş: "Türkiye sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden"

17.02.2021 18:45
AK Partili Güneş:

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Muhalefet partilerinin, bunu kullanarak esnaflar üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını dile getiren Güneş, "Bu süreçte zor durumda kalan esnaflarımız var tabii ki. Özellikle kahvehaneler, lokantalar gibi bazı esnaflarımız süreci daha zorlu atlatıyor." diye konuştu.

Devletin, bu süreçte hem çalışanların hem de esnafın yanında olmaya çalıştığını belirten Güneş, "Doğrudan destek anlamında bugüne kadar 19 milyon vatandaşımıza, 51 milyar 720 milyon lira tutarında destek verildi. Esnaflarımıza kira yardımı adı altında yaklaşık 5 milyar lira yardım yapıldı. 2019'a göre hasılasında düşüklük olanlara yine devletimiz yardım etmeye devam ediyor. Şunu hiç unutmamak lazım, Türkiye Cumhuriyeti kendi imkanları çerçevesinde elinden gelen tüm yardımı yapıyor ve yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kovid-19 salgını sürecini diğer devletlere göre çok iyi yönettiğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Muhalefetin, 'Türkiye şöyle kötü, böyle kötü' dediğine bakmayın. Türkiye sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden. Bu süreçte 141 ülkeden 100 binin üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ülkemize gelmek istiyorsa ve devlet bunlara imkan sağlayıp getirebiliyorsa diğer taraftan 235 hastanede yatan ve 'Ben artık Türkiye'de tedavi olmak istiyorum.' diyen vatandaşlarımızı ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirebiliyorsa bu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Daima vatandaşımızın yanındayız, vatandaşımıza hizmet ediyoruz."

Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uşak'a geleceğini söylediğini, kendisine de "Sen de Sayın Genel Başkanını Uşak'a getirsene." dediğini hatırlattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız hangi ile ne zaman gideceğini çok iyi bilir. Bizim herhangi bir şey dememize gerek yok." diyen Güneş, şunları kaydetti:

"Bizi milletvekili adayı olarak göstermiş, Uşaklı vatandaşlarımız bize oy vermiş, biz her zaman onların yanındayız. Halkımızın, esnafımızın, sanayicimizin, şehrimizin tüm ihtiyaçlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok eseri Uşak'ta hizmete sundu. Özkan Yalım'a şunu diyorum; 26 milletvekili geldi, Uşak'ta bir şey olmadı. Genel Başkanlarını getirecekler yine bir şey olmayacak. Seçime girdiğimiz 11 yerden 10'unu almışız. Bundan sonra kimi getirecek diye merak ediyorum. Belki Muharrem İnce'yi getirebilir. O da olmadı Biden'ı getirebilir diye düşünüyorum."

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Uşak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Güneş: 'Türkiye sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden' - Son Dakika


Son Dakika

Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin çok sayıda saldırının sorumlusu olduğu ortaya çıktı Platonik aşk cinayeti davasında sanığın babasından pes dedirten savunma: Çocuklarım sütten çıkmış ak kaşık Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 5 konu başlığı var Mesut Özil dijital ürünlerinin satışından 10 dakikada 3,5 milyon TL gelir sağladı MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi
Manchester City'de sakatlanan İlkay Gündoğan, Everton maçında oynayamayacak Manchester City'de sakatlanan İlkay Gündoğan, Everton maçında oynayamayacak         
18:38
Çin'in 'İklimi kontrol etmemizi sağlayacak' dediği teknoloji, tartışmaların odağında Çin'in 'İklimi kontrol etmemizi sağlayacak' dediği teknoloji, tartışmaların odağında         
17:52
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi         
17:04
Barcelonalı Pique ve Griezmann'ın tartışırken ettikleri küfürler kameralara yansıdı Barcelonalı Pique ve Griezmann'ın tartışırken ettikleri küfürler kameralara yansıdı         
16:56
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği simge ahşap ev rekor ücretle satışa çıkarıldı Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği simge ahşap ev rekor ücretle satışa çıkarıldı         
16:11
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı         
13:34
Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi         
12:40
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti         
11:03
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 19:00:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Güneş: "Türkiye sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei