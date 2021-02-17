AK Partili Güneş: "Türkiye sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden" - Son Dakika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Muhalefet partilerinin, bunu kullanarak esnaflar üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını dile getiren Güneş, "Bu süreçte zor durumda kalan esnaflarımız var tabii ki. Özellikle kahvehaneler, lokantalar gibi bazı esnaflarımız süreci daha zorlu atlatıyor." diye konuştu.

Devletin, bu süreçte hem çalışanların hem de esnafın yanında olmaya çalıştığını belirten Güneş, "Doğrudan destek anlamında bugüne kadar 19 milyon vatandaşımıza, 51 milyar 720 milyon lira tutarında destek verildi. Esnaflarımıza kira yardımı adı altında yaklaşık 5 milyar lira yardım yapıldı. 2019'a göre hasılasında düşüklük olanlara yine devletimiz yardım etmeye devam ediyor. Şunu hiç unutmamak lazım, Türkiye Cumhuriyeti kendi imkanları çerçevesinde elinden gelen tüm yardımı yapıyor ve yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kovid-19 salgını sürecini diğer devletlere göre çok iyi yönettiğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Muhalefetin, 'Türkiye şöyle kötü, böyle kötü' dediğine bakmayın. Türkiye sağlıkta inanılmaz iyi hizmetleri ücretsiz sunan nadir ülkelerden. Bu süreçte 141 ülkeden 100 binin üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ülkemize gelmek istiyorsa ve devlet bunlara imkan sağlayıp getirebiliyorsa diğer taraftan 235 hastanede yatan ve 'Ben artık Türkiye'de tedavi olmak istiyorum.' diyen vatandaşlarımızı ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirebiliyorsa bu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Daima vatandaşımızın yanındayız, vatandaşımıza hizmet ediyoruz."

Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uşak'a geleceğini söylediğini, kendisine de "Sen de Sayın Genel Başkanını Uşak'a getirsene." dediğini hatırlattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız hangi ile ne zaman gideceğini çok iyi bilir. Bizim herhangi bir şey dememize gerek yok." diyen Güneş, şunları kaydetti:

"Bizi milletvekili adayı olarak göstermiş, Uşaklı vatandaşlarımız bize oy vermiş, biz her zaman onların yanındayız. Halkımızın, esnafımızın, sanayicimizin, şehrimizin tüm ihtiyaçlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok eseri Uşak'ta hizmete sundu. Özkan Yalım'a şunu diyorum; 26 milletvekili geldi, Uşak'ta bir şey olmadı. Genel Başkanlarını getirecekler yine bir şey olmayacak. Seçime girdiğimiz 11 yerden 10'unu almışız. Bundan sonra kimi getirecek diye merak ediyorum. Belki Muharrem İnce'yi getirebilir. O da olmadı Biden'ı getirebilir diye düşünüyorum."