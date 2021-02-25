AK Partili Güneş: "Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nu bütün vatandaşlarımızın görmesini arzu ediyoruz" - Son Dakika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nu bütün vatandaşların görmesini istediğini söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak'ın geri dönüşümün merkezi olduğunu; tekstil ve pet şişe atıklarından elyaf ve iplik üretildiğini anlattı.

Küçükbaş hayvan derisi işlemede de söz sahibi olan ilin, aynı zamanda seramik sektörünün önemli bir kısmına ev sahipliği yaptığını dile getiren AK Partili Güneş, Uşak'ta dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nun bulunduğuna ve buradaki derinliğin yer yer 170 metreye ulaştığına işaret etti.

Şu ana kadar çok kişi tarafından keşfedilmeyen Kanyon'a, cam seyir terası yapıldıktan sonra ilginin arttığını belirten Güneş, "Milli park ilan edilen Ulubey Kanyonu'nun, turistik olarak daha aktif hale gelmesini istiyoruz. Diğer ülkelerdeki kanyonlar yerine, ilk önce şehrimizin ve ülkemizin önemli değeri olan Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nu bütün vatandaşlarımızın görmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

AK Partili Güneş, farklı uygarlıklara ait birçok eşyanın Uşak Müzesi'nde sergilendiğini ifade ederek, vatandaşları, Uşak'ın tarihi ve kültürel yerlerini görmeye ve tarhana çorbasını içmeye davet etti.