AK Partili Gür; "Her şey daha yaşanabilir bir Ayvalık için" - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Ali Gür, beraberinde İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Güren ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Ayvalık'ta yaşanılan fırtına felaketinin ardından parçalanarak batan gezi tekneleriyle, küçük balıkçı teknelerinin zararlarının karşılanmasının yanı sıra ilçede bir balıkçı barınağının yapılması ile ilçenin genel sorunları için yoğun çabalar içindeki Başkan Gür ve beraberindekiler başkentte bakanlar ve milletvekilleriyle istişarelerde bulundu.

Ayvalık'ın 16 kırsal mahallesini temsilen Çamoba Mahallesi Muhtarı Mahmut Çakıroğlu, Akçapınar Mahallesi Muhtarı Yasin Ataş ve Çakmak Mahallesi Muhtarı Ali Girgin'in de katıldığı başkentteki ziyaretlerde; Ayvalık'taki mahallelerin iskan, tahsisli arazi bedelleri, spor alanları, altyapı ve üstyapı sorunlarını gündeme getirildiği, gereken destek sözlerin de alındığı öğrenildi.

"Ayvalık'a yönelik devlet yatırımları hız kazandı"

Ankara'dan dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, başkentten ilçeye Balıkçı Barınağı müjdesiyle geldiğini vurgulayarak, "Ayvalık'ımızda hemen hemen her şiddetli fırtınaların ardından gündeme gelen balıkçı barınağı sorununu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyarette ayrıntılarıyla dile getirdik. Bu konuda küçük balıkçı ve gezi teknesi sahibi olan kardeşlerimizin mağduriyetlerini bakanımıza anlattık. Bu konuda yapılacak yardımlar ve balıkçı barınağı projesi konusunda Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte istişare ederek, en kısa sürede projeye başlanacağının sözünü aldık ve kendisini konu hakkında yerinde inceleme yapabilmesi amacıyla Ayvalık'ımıza davet ettik." dedi.

Başkan Gür bakan ve milletvekillerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi

Ayvalık genelinde AK Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde yaptıkları girişimlerin ardından projelendirilerek hayata geçirilmeye çalışılan doğalgaz, spor alanları ve TOKİ projeleri için AK Partili milletvekillerinin nezaretinde bakanlarla da görüşmeler yaptıklarını aktaran Ali Gür, "Ayvalık'ımızın sorunlarına gösterdikleri hassasiyet ve çalışmaları için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş'a ve AK Parti milletvekillerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - BALIKESİR