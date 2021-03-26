AK Partili Gürkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yazılı açıklamayla sorular yöneltti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bugün çeşitli ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere kentte bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden sorular yöneltti.

Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bugün Nilüfer, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde toplu açılışlar yaptığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'na "Bursa'yı alarak daha güzel bir şehir haline getireceğinizi iddia ediyorsunuz ama önce vermeniz gereken cevaplar var" diye seslenen Gürkan, şunları kaydetti:

"Bursa'da hep örnek gösterdiğiniz, 22 yıldır yönettiğiniz Nilüfer'e ne kadar yeşil alan kazandırdınız? Yeşil alan kazandırmayı bırakın, kaç mevcut yeşil alanı kiralayarak rant çetelerinin mekanı haline getirdiniz? Sosyal yaşam alanlarını hatta belediye hizmet alanlarını neden ticarileştirdiniz? Yıllardır Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerine tabelalarınızı asmanın dışında Nilüfer'e neden büyük bir yaşam alanı kazandıramadınız? Kırsal bölgelerde çiftçiye üretim için neden en küçük bir alan kazandıramıyorsunuz? Yıllardır dile getirdiğiniz 'Anadolu Arastası', kapalı pazar alanları gibi projeler neden bir türlü ilerlemiyor? Barış ve huzur kenti olarak adlandırılan Mudanya'da Belediye Başkanı'nız neden Mudanya tarihinde daha önce görülmemiş şekilde halk ve esnafla bu kadar davalık?"

Gürkan, sorularını şöyle sıraladı:

"Bizim belediyelerimiz şeffaf olacak söylemlerinize rağmen projelerinizin bütçeleri neden meclis üyelerinden dahi saklanıyor? Seçim vaatlerinizde bulunan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Projesi, Mudanya'ya kazandırılması planlanan otopark alanları, 'Altın Yıllar Yaşam Köyü', Mirzaoba'da hayata geçirmeyi planladığınız 'Barış ve Özgürlük Ormanı', eğitim ve spor vadileri, sokak hayvanları için barınak, spor tesisleri, Hasköy Kongre Merkezi, cemevi, kadın dayanışma ve üretim merkezi gibi projelerinizde neden hiç adım atılamadı? Yine Bursa'nın gözde sahil kentlerinden Gemlik'te çöpler bile toplanmazken sayın Belediye Başkanı'nız seçim vaatlerinde bulunan projeler için neden çark etti? İskele düzenleme, Karsak Deresi ıslahı gibi projelerde topu neden Büyükşehir'e attı? İskele meydanı, deniz ulaşım hatları Kurşunlu Sosyal Yaşam Merkezi gibi projeleriniz de neden bir çivi dahi çakılamadı?"