AK Partili Hamza Dağ'dan deprem açıklaması - Son Dakika

AK Partili Hamza Dağ'dan deprem açıklaması

18.11.2020 13:41
AK Partili Hamza Dağ'dan deprem açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, depremin ardından CHP'lilerin ortaya attığı iddialar ile ilgili olarak "İzmir'i ve İzmirlileri yalnızca oy deposu, rant kapısı ve makam koltuğu olarak gördükleri bir kez daha aşikar olmuştur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, depremin ardından CHP'lilerin ortaya attığı iddialar ile ilgili olarak "İzmir'i ve İzmirlileri yalnızca oy deposu, rant kapısı ve makam koltuğu olarak gördükleri bir kez daha aşikar olmuştur. İzmir depremi ile birlikte kentsel dönüşüm, şehirleşme ve altyapı gibi temel problemlerin İzmir'de acil bir şekilde çözülmeyi beklediği bir kez daha görülmüştür" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de yıkıma neden olan depremin ilk anından itibaren, ilgili tüm bakanlar ve bağlı birimlerin bölgede arama-kurtarma, enkaz kaldırma ile hasar tespit faaliyetlerini titizlikle yürüttüğünü söyledi. Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin üzerinden 24 saat geçmeden bölgeye geldiğini, hem vatandaşlara desteğini gösterdiğini hem de çalışmaları koordine ettiğini kaydetti. AFAD ile koordinasyondaki belediyeler ve gönüllü kuruluşların çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hamza Dağ, şunları ifade etti:

"Depremden etkilenen İzmirli hemşerilerimizin her türlü mağduriyetlerini gidermek için yaptığı çalışmalar devam etmektedir. Gelinen noktada hem afet anında hem de sonrasında yaşanan süreç göstermiştir ki; hükümetimiz, ilgili kurumlarıyla üzerine düşeni yapmıştır ve yapmayı sürdürecektir. Bu başarılı süreç yönetimi gerek deprem bölgesindeki hemşerilerimiz gerekse de Türkiye kamuoyu tarafından net bir şekilde görülmüş ve takdir edilmiştir. Ama ne yazık ki bu çalışmalara gölge düşürmek için asılsız iddialarda bulunulmuştur. Maalesef, yalan merkezli siyasetin en büyük alıcısı, bazen de kaynağı; İzmir'de yaşamayan, İzmir ile bağı bulunmayan ve depremi kişisel reklam malzemesi haline getirmeye çalışan bazı CHP'li siyasilerdir. Bu durum şehrimizde siyaset yapan CHP'li siyasetçiler için de üzüntü vericidir. İzmir'de gündeme ilişkin konuşacak milletvekili veya belediye başkanı yokmuşçasına, dışarıdan gelen siyasetçilerin İzmir'de ahkam kesmesi, CHP adına da düşündürücüdür. Bazı CHP'li siyasetçilerin bu süreçte 'Her işi belediyelerimiz yapıyor', 'AFAD çadırını kullanabilmek için evlilik cüzdanı veya hasar belgesi olması gerekiyor', 'Çürük binalar tespit edildi, bakanlık gereğini yapmadı' gibi yalanlarla karşımıza çıktığını görmekteyiz. Ayrıca, 'Kızılay Kan Merkezi yıkıldı', 'Cumhurbaşkanı enkaz alanına müzik eşliğinde girdi', 'Belediyenin yıkım yetkisi yok', 'Hasar tespitinde rant gözetiliyor' gibi aslı astarı olmayan iddialarla gündeme gelmeye çalışmışlardır."TEDBİR ÇAĞRISI

"Henüz enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar varken yalanlara sarılarak kirli bir siyaset yapıldı" diyen Hamza Dağ, "İzmir'imize ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza karşı ne denli sorumsuz olduklarının göstergesidir. Bu sürecin başarıyla yönetilmesi ve yaraların hızla sarılması, bazı CHP'li siyasetçilerde büyük bir rahatsızlığa sebebiyet vermiştir. Bu afetle birlikte İzmir'i ve İzmirlileri yalnızca oy deposu, rant kapısı ve makam koltuğu olarak gördükleri bir kez daha aşikar olmuştur. İzmir depremiyle birlikte kentsel dönüşüm, şehirleşme ve altyapı gibi temel problemlerin İzmir'de acil bir şekilde çözülmeyi beklediği bir kez daha görülmüştür. Bu hususların artık yerel yöneticiler tarafından gündeme alınması hayati önem taşımaktadır. Deprem, imar ve altyapı gibi meselelerin, şehrimizin yıllardan beri süregelen kronik sorunları olduğunu biliyoruz. Bu noktada, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin üzerinde çok büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Şehrimizi ilgilendiren bu en önemli konularda, her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de İzmir'imiz için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Lütfen daha büyük acılarla yüzleşmek durumunda kalmadan tedbirlerimizi alalım" ded.


- İzmir
AK Partili Hamza Dağ'dan deprem açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Hamza Dağ, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Partili Hamza Dağ'dan deprem açıklaması - Son Dakika


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