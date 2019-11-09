Son Dakika Haberleri: AK Partili Hamza Dağ, İzmir'deki AK Noktaları ziyaret etti
Son Dakika Güncel AK Partili Hamza Dağ, İzmir'deki AK Noktaları ziyaret etti

AK Partili Hamza Dağ, İzmir'deki AK Noktaları ziyaret etti

7 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentte parti ile vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan AK Noktaları ziyaret etti.

AK Partili Hamza Dağ, İzmir'deki AK Noktaları ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentte parti ile vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan AK Noktaları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Dağ, AK Noktalar'ın yaygınlaştırılarak, 30 ilçede hayata geçirileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de parti ile vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla açılan AK Noktaları ziyaret etti. Buca Şirinyer, Buca Hasanağa, Karşıyaka Çarşı ve Karşıyaka Şemikler Pazaryeri'nde kurulan AK Noktalar'da vatandaşın sorunlarını dinleyen Dağ, uygulamanın İzmir'in farklı bölgelerinde yaygınlaştırılıp, 30 ilçede uygulamaya konulacağını söyledi.


Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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