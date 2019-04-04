Ak Partili Heyet Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda
28 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Fatma Betül Sayan'ın da içinde bulunduğu Ak Partili heyet, itiraz üzerine geçersiz oy sayımın yapıldığı Fatih İlçe Seçim Kurulu'na geldi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul
milletvekili Fatma Betül
Sayan'ın da içinde bulunduğu Ak Partili heyet, itiraz üzerine geçersiz oy sayımın yapıldığı Fatih
İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Burada nöbet tutan partilileri ziyaret eden heyet, yaklaşık yarım saat sonra ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:41 Kaynak: DHA
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