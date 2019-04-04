Son Dakika Haberleri: Ak Partili Heyet Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda

Ak Partili Heyet Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda

28 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Fatma Betül Sayan'ın da içinde bulunduğu Ak Partili heyet, itiraz üzerine geçersiz oy sayımın yapıldığı Fatih İlçe Seçim Kurulu'na geldi.

Ak Partili Heyet Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Fatma Betül Sayan'ın da içinde bulunduğu Ak Partili heyet, itiraz üzerine geçersiz oy sayımın yapıldığı   Fatih İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Burada nöbet tutan partilileri ziyaret eden heyet, yaklaşık yarım saat sonra ayrıldı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:41 Kaynak: DHA

Fatma Betül, AK Parti, İstanbul, Fatih, Güncel
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