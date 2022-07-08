AK PARTİLİ HEYET YAŞLILARIN SORUNLARINI DİNLEMEK İÇİN DARÜLACEZE'Yİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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AK PARTİLİ HEYET YAŞLILARIN SORUNLARINI DİNLEMEK İÇİN DARÜLACEZE'Yİ ZİYARET ETTİ

08.07.2022 13:59

'Çok şikayetçiyiz bize hep et yediriyorlar'Halil Sadri YILMAZ - Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA) - TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ile AK Partili milletvekilleri, sakinlerinin sorunlarını dinlemek için Darülaceze'yi ziyaret etti.

'Çok şikayetçiyiz bize hep et yediriyorlar'

Halil Sadri YILMAZ - Erdi DEMİR/ İSTANBUL, (DHA) - TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ile AK Partili milletvekilleri, sakinlerinin sorunlarını dinlemek için Darülaceze'yi ziyaret etti. Derdi sorulan bir Darülaceze sakini 'Şikayetiniz varsa söyleyin' sorusuna gülerek, 'Tabi çok şikayetçiyim, hiç bize iyi bakmıyor. Hep et yediriyor, hep et yediriyor" şeklinde cevap verdi.

TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ve AK Parti Milletvekilleri İffet Polat, Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Okmeydanı'ndaki Darülaceze Başkanlığı'na Kurban Bayramı öncesinde ziyarette bulundu.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretin ardından, ziyaretçiler Darülaceze sakinleriyle bayramlaşarak yaşlıların taleplerini dinledi. Ziyaret eden ekibin tespit ettikleri sorunları rapor haline getirerek TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na sunacağı öğrenildi.

GÜLEREK CEVAP VERDİ: HİÇ BİZE İYİ BAKMIYOR HEP ET YEDİRİYOR

Bayramlaşma sırasında Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin bir sakine 'Bir şikayetiniz varsa söyleyin, kendisi milletvekili' demesi üzerine yaşlı kadın gülerek, 'Tabi çok şikayetçiyim, hiç bize iyi bakmıyor. Hep et yediriyor, hep et yediriyor" şeklinde cevap verdi.

DARÜLACEZE'YE BAĞIŞ İÇİN 400 PAKET SİGARA GÖNDERİLMİŞ

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kuruma çeşitli yerlerden kıyafet, yemek ve kurban gibi birçok bağış yapıldığını belirterek, bağışların kurum sakinlere dağıtıldığını söyledi. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da Darülaceze'yi ziyaret edeceğini ve onların getireceği hediyelerin de Darülaceze sakinlerine dağıtılacağını söyleyen Cebeci şöyle devam etti: 'Sadece dağıtmayacağımız bir hediye onda ihtilaf var. Birisi de 400 paket sigara getirmiş, 'Sakinler sigara içiyor, bunları dağıtın' diyor. Yarın delinin birisi rakı getirirse onu mu dağıtacağız' Yani içene biz bir şey demiyoruz, 'İçme' diye tavsiyede bulunuyoruz ama kendi elimizle de zararlı bir şeyi dağıtamayız. Ona bir formül arıyoruz, ne yapacağız bakalım"

Herkesin bayramını kutladığını kaydeden Cebeci, 'Burası öyle bir yer ki bırakın din içindeki farklı anlayıştaki insanları bir araya toplamak. Farklı dinlerdeki insanları bile bir araya toplamış ecdadımız" dedi.

3 SEMAVİ DİNİN İBADET İMKANLARININ SUNULDUĞU YER

TBMM Yaşlılar ve Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya ise 'Türkiye'deki yaşlıların sorunlarını araştırmayla ilgili bir çalışma yürütülüyor. 19 milletvekilimiz bütün siyasi partilerle çalışıyor. Az evvel ifade edildi, bütün kadim medeniyetlerde yaşlılarla ilgili saygı duymak çok önemli. Kendi değerlerimizde de bu böyle, burası bizim için çok daha farklı bir yer. Üç semavi dinin türlü ibadetlerinin imkanlarının sunulduğu yer. Dolayısıyla farklı bir vizyonu olan noktadayız" şeklinde konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sorunlarını dinledi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sorunlarını dinledi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİLİ HEYET YAŞLILARIN SORUNLARINI DİNLEMEK İÇİN DARÜLACEZE'Yİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİLİ HEYET YAŞLILARIN SORUNLARINI DİNLEMEK İÇİN DARÜLACEZE'Yİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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