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AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi - Son Dakika

AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi

25.06.2021 15:53

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün'ün, katıldığı yerel bir televizyon programında kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. Füzün, Gürdük Barajı projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Daha önce de söylemiştim şehidimiz, bize o bakımdan uğurlu geldi, şehit olduğu zaman bakanımız gelmişti" ifadelerini kullandı.

Manisa'da AK Parti Akhisar ilçe Başkanı Fatih Füzün, katıldığı bir yerel televizyon programında skandal sözlere imza attı. Bölgede yapımı devam eden Gürdük Barajı hakkında bilgi veren AK Partili Füzün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bahar Kalkanı Harekat bölgesi şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'ın cenazesi için ilçeye geldiğini anlattı.

"CENAZE İÇİN BÖLGEYE GELEN BAKANA PROJE HAKKINDA BİLGİ VEREBİLDİK"

Bakana AK Partili bir vekil aracılığıyla projeye ilişkin bilgi verebildiklerini ifade eden Füzün, "Şehidimiz bize uğurlu geldi. Yıl sonuna kadar olan süreçte Bakanımız limiti açtı. 'Firma ne kadar yaparsa o kadar parayı biz göndereceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

"SİYASETTE BAZI ŞEYLERLE İLGİLENMEZSEN ONLAR DURUR KALIR"

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün'ün televizyon programında yaptığı tartışma yaratan konuşmasında şehit Piyade Osman Alp'in cenaze törenine atıf yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Siyasetin acı tarafı da var, tatlı tarafı olduğu gibi. Siyasette bazı şeylerle ilgilenmezsen onlar durur kalır. Tamam devlet kendi hani bir şey yapıyor ama sen Fatih Füzün'ün yanına gelirsen, bir şey istersen bir kere gelirsin, iki kere gelirsin Fatih Füzün'ün yanına, Fatih Tüzün ne yapar? Pazarcılar özellikle. Siz muhasebecisiniz ya, biz esnaflık da yaptık. Pazarcılar gelir bizlere mal satmaya. Bir bakarım, 'Tamam ağabey tamam, şimdi lazım değil' gönderirim. İkinciye gelir biraz muhabbet ederim, üçüncüye gelir, 'Ya tamam sen bundan 3-4 tane ver de' dersin. Bir bakarsın, koyarsın malı dükkana, çok satılır.

"ŞEHİT OLDUĞU ZAMAN BAKANIMIZ GELMİŞTİ"

Adamla ondan sonra ummadığın ticaretler yapılır. Siyaset de buna benzer. Bir gidersin vermezler, ikinciye gidersin vermezler. Burasıyla ilgili siyasette biraz biz geri kaldık. Ama Allah razı olsun en son geldiğinde bakanımız, vekilimize rica ettik söyledi. Bizler rica ettik. Şu anda yıl sonuna kadar olan süreçte Bakanımız limiti açtı. Firma ne kadar yaparsa o kadar para, normalde 15 milyon TL para çıkmıştı, firma ne kadar yaparsa o kadar parayı biz göndereceğiz dedi, onunla ilgili sıkıntı yok. Daha önce de söylemiştim şehidimiz, bize o bakımdan uğurlu geldi, şehit olduğu zaman bakanımız gelmişti. Hatta şehidimizin ismini de Allah izin verirse Gürdük Barajı'mıza koyduracağız, onun sözünü de aldık."

AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi

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Son Dakika Politika AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi - Son Dakika


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