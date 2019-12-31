AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları Gediz'de toplandı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları Gediz'de toplandı - Son Dakika

AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları Gediz'de toplandı

6 saat önce

AK Parti Kütahya ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla genel değerlendirme ve istişare toplantısı Gediz ilçesinde gerçekleştirildi.

AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları Gediz'de toplandı, System.String[]

AK Parti Kütahya ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla genel değerlendirme ve istişare toplantısı Gediz ilçesinde gerçekleştirildi.


Gediz Gençlik Merkezi'nde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın başkanlığında düzenlenen genel değerlendirme ve istişare toplantısına, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Domaniç Çukurca Belde Başkanı Emin Taşğın, Simav Akdağ Belde Başkanı Yakup Oran, Simav Naşa Belde Başkanı İbrahim Yavuz, Simav Kuşu Belde Başkanı Feridun Akdağ, Simav Demirci Belde Başkanı Cahit Onar, Simav Çitgöl Belde Başkanı Güray Güner, Tavşanlı Kuruçay Belde Başkanı Erhan Demiray ve Gediz Belediye Meclis Üyeleri katıldı.


İlçe ve Belde Belediye Başkanları istişare toplantısıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı; "AK Partimizin çok değerli İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımız ile genel değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de ilk günkü aşkla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza ev sahipliği yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük'e teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Gediz, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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