AK Partili İnan'dan Kılıçdaroğlu'na: "İzmir'in turist vekili" - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği şehri bile tanımadığını söyleyerek, " Alsancak'a bıraksak tek başına Bornova'ya gidemez. Kendisi bu şehrin turist vekilidir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de 30 ilçede eş zamanlı düzenlenen ilçe danışma meclisleri toplantısı kapsamında AK Parti Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada ana muhalefet liderinin İzmir'e dahi hizmet edemediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnan, "Milletvekili seçildiği ve Büyükşehir'in ellerinde olduğu bir yerde dahi sorunlarına somut çözüm önerileri üretemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu sel ve su baskınlarında şehrimize geldi ve hemşerilerimizin tepkileriyle karşılaştı. İnsanlar 30 yıldır bu şehri yöneten köhneleşmiş zihniyete tepkisini koyarken, Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'ya gidip hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Daha kendi seçim bölgesine hizmet edemeyen turist vekil, çıkıp ülkenin sorunlarına çözüm üreteceğim diyor. Seçildiği şehri tanımayan bir adam bu ülkeye ne verebilir ki. Kendisini Ballıkuyu'ya bıraksak Alsancak'a gidemez, Alsancak'ta bıraksak Bornova'ya gidemez. Gençler bu vaatleri yemez. Kendisi bu şehrin turist vekilidir" diye konuştu.

"Milletimiz 2023 seçimlerinde kendisine bir yenilgi daha yaşatacak"

Kılıçdaroğlu'nun yerine getiremeyeceği vaatlerle komik duruma düştüğünü savunan İnan, "Gençlerimiz sözünde duran, icracı, iç ve dış politikada ülkesinin ve milletinin menfaatini koruyan Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeye devam edecektir. Kılıçdaroğlu'nun akla ve mantığa sığmayan vaatlerine milletimizin karnı toktur. İnşallah, milletimiz 2023 seçimlerinde kendisine bir yenilgi daha yaşatacaktır" dedi.

Muhalefetin 90'lı yılların siyaset anlayışını devam ettirdiğini söyleyen İnan, son günlerde yaşanan yurt polemiğine değinerek, "2002 yılında ülkede yaklaşık 100 bin kapasiteli yurt vardı, şu an ise bu rakam 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ayrıca ranzalı eski ve köhne sistemden ikili ve üçlü bazalı sisteme geçildi. Şu an yurtlar 4 ve 5 yıldızlı otel seviyesindedir. Muhalefet, zorlama eylemlerle okul önlerine teşkilatını taşımakla uğraşmasın, buradan onlara iş çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"İcraatlarımızı daha çok anlatmamız lazım"

Konuşmasının son bölümünde teşkilata yönelik mesajlar veren İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İcraatlarımızı daha çok anlatmamız gerekiyor. Bunun için teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Genel başkanlığım sonrası 37 il ve birçok ilçeye gittim. Özellikle İstanbul'da Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar gibi ilçelerimizde AK Partili belediyelerin ilçelerimize kazandırdıkları gençlik merkezlerini görünce şehrim adına gerçekten üzüldüm. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığımda çok istediğim bir projeyi hayata geçirecek olmanın sevincini yaşıyorum. Alsancak Stadı'nın yanında bulunan eski tekel depoları, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından gençlerin kullanabileceği muazzam bir gençlik merkezlerine dönüşecek. Bunlar bizim yerelde muhalefetken yapacaklarımız. İnşallah önce 2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçtirecek ve sonrasında 2024 yerel seçimlerinde Konak'ı AK belediyecilikle tanıştırarak hizmetlerimizi yerel iktidarımızda arttırarak yapmaya devam edeceğiz." - İZMİR