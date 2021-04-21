AK Partili İskenderoğlu, "Bayramiç beyazı" adlı nektarinin AB'den coğrafi işaret tescili aldığını belirtti - Son Dakika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kazdağları eteklerinde yetiştirilen "Bayramiç beyazı" adıyla bilinen nektarinin, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 7. ürünü olduğunu bildirdi.

İskenderoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale'nin, iklimi, coğrafi konumu, ekolojisi, bereketli topraklarıyla 115 farklı ürünü üretebilen, bunlardan 45'inin üretim miktarı bakımından Türkiye'nin ilk 10 içerisinde yer alan özel bir bölge olduğunu anlattı.

Çanakkale'de yetişen her ürününün, diğer bölgelerde yetişen ürünlerden her anlamda farklılık gösterdiğini dile getiren İskenderoğlu, Çanakkale'ye ait el halısı, Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, Bayramiç elması, Bozcaada çavuş üzümü, Geyikli Zeytinyağı ve Yenice kırmızı biberi olmak üzere toplam 7 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını söyledi.

İskenderoğlu, Bayramiç beyazının, Kazdağları eteklerinde yıllardan beri endemik bir tür olarak yetiştiğine işaret ederek, "Kendine özgü rengi, tadı, kokusu, aroması ve uzun raf ömrüyle diğer nektarin çeşitlerinden farklı ve özel bir meyve." dedi.

Bayramiç Beyazı'nın, artık uluslararası arenada kendi isminden, tadından söz ettireceğini belirten İskenderoğlu, "Bayramiç beyazı, 16 Nisan 2021 günü Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak, ülkemizin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Çanakkale'nin birinci, ülkemizin 7. ürünü oldu. Bu sonuç hem Çanakkale hem de ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İskenderoğlu, fidan, çiçek, meyve ve ağaç yapısı itibarıyla diğer şeftali ve nektarinlerden farklılık gösteren Bayramiç beyazını herkesin tanımasını ve tatmasını istedi.