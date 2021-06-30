AK Partili İskenderoğlu'ndan Çanakkale'de kaçak işletme açılışına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde kaçak yapıldığı iddia edilen plaj tesisiyle ilgili, "Lafa gelince mangalda kül bırakmayan arkadaşların, kaçak tesisin önünde keyifle poz vermesini hayretle karşıladık." dedi.

İskenderoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale'ye yapılacak her yatırımdan, kazandırılacak her tesisten, kanuna uygun şekilde yapılması şartıyla mutluluk duyacaklarını söyledi.

Son günlerde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Sazlı köyü yakınlarında kaçak olarak yapılmasına rağmen görkemli törenle açılışı yapılan bir tesise şahitlik etmenin büyük üzüntüsü içinde olduklarını dile getiren İskenderoğlu, "Açılışa katılanların kimlikleri ise hem üzüntümüzü hem de şaşkınlığımızı bir kat daha artırdı. Lafa gelince mangalda kül bırakmayan arkadaşların, kaçak tesisin önünde keyifle poz vermesini hayretle karşıladık. Çevreciliği kendi tekelinde bir kavram olarak gören bu arkadaşlarımızın ormana ait, mesire yeri olarak kiralanmış bir tesisin açılışına katılmaları, bu konuda samimiyetsiz olmalarının ve hukuk kurallarını yok saymalarının en büyük göstergesidir." diye konuştu.

Tesisin yapıldığı yerin sit alanı olduğuna işaret eden İskenderoğlu, bunun geçiştirilecek basit bir konu olmadığını ifade etti.

Dün olduğu gibi bugün de meselenin "sadece iki ağaç" olmadığını bildiklerini vurgulayan İskenderoğlu, "Dün vatandaşları, çevre hassasiyetini kullanarak sokağa dökenlerin, çevresel kanunların hepsini ihlal eden bir ticari işletmeyi savunacak durumları yoktur." dedi.

Çevreciliğin, yatırımlara karşı olmak anlamına gelmediğini, çevreciliğin partisi, belediyesi olmayacağını belirten İskenderoğlu, "Siyasetleri 'iki ağaç' ötesine geçemeyenlere şunu özellikle hatırlatmak isterim; 2015'te ülkemiz, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020'deki raporda 27'nci sıraya yükseldi. Aynı raporda Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı. Son 18 yılda orman varlığımızı 2,1 milyon hektar arttırdık. Orman Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılı hedefi ise 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmak." ifadelerini kullandı.