Ak Partili İsmail Bilen'den, Seçimi Kazanan Gedüz'e Ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e tebrik ziyaretinde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e tebrik ziyaretinde bulundu.



Belediyeye yaptığı ziyarette konuşan Bilen, yoğun bir seçim kampanyası dönemini geride bıraktıklarını dile getirerek, üçüncü döneminde de Gedüz'ün başarılı çalışmalar yapacağına inandığını, her türlü desteği kendisine vereceğini ifade etti.



Seçim sonuçlarının Kırkağaç ve Manisa için hayırlı olması temennisinde bulunan Bilen, "Başkanımızı ve onun nezdinde de tüm belediye meclisi üyelerimizi tebrik ediyor, parti teşkilatımıza yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak hem Kırkağaç hem de Manisa'ya daha fazla hizmet kazandırılacağına eminiz." dedi.



Gedüz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "En iyi hizmet birlik halinde yapılan hizmettir. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tüm Kırkağaçımızı kucaklayacak şekildeki eylem ve söylemlerimize devam ediyoruz. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kırkağaç'ımızda yüzde 44,22'lik oy oranı ve 47 mahallemizin 41'inde birinci parti olarak ciddi bir sonuç ortaya çıkardık. Bu saatten sonra üzerimize düşen milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye başkanımız Cengiz Ergün ile birlik içerisinde, el ele gece gündüz çalışmaktan ibaret olacaktır." ifadelerini kullandı.

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