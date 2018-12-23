Ak Partili Kadınlar Çocuklar İçin Bere Ördü

AK Parti Aliağa
Kadın Kolları üyelerinin ördüğü bereler, ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.
AK Parti İzmir
Kadın Kolları Başkanlığı'nın ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere başlattığı proje kapsamında, Aliağa'da AK Partili kadınların ördüğü bereler, Yukarı Şehitkemal ve Helvacı mahallelerindeki okullarda öğrencilere dağıtıldı.
Okullardaki dağıtıma, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım ve partililer katıldı.
Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın öncülüğünde İzmir'in 30 ilçesinde başlatılan proje kapsamında, ilçesinde 15 günde 200'e yakın bere örüldüğünü ifade etti.
Aliağa'da teşkilat mensubu kadınların büyük bir özveriyle projeye sahip çıktıklarını belirten Yıldırım, "Sevgiyle ördüğümüz berelerimizi Helvacı ve Yukarı Şehitkemal mahallelerimizdeki okullarda sahiplerine ulaştırdık. Çocukların mutluluğunu görmek bütün yorgunluğumuzu aldı. El emeği göz nuru rengarenk berelerin örülmesinde emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yıldırım, şöyle konuştu:
"Soğuk kış günlerinin yaşandığı günlerde çocukların üşümemesini amaçlıyoruz. Projemize destek veren kadınların üretimi sürüyor. Bize ulaştırılacak el emeği ürünleri ihtiyaç sabi çocuklara dağıtmaya devam edeceğiz. Zor kış şartlarında bere örerek çocuklarımıza katkı sağlamak isteyenler bizimle irtibata geçebilir. İl Kadın Kolları Başkanımız Dilek Yıldız Büyükdağ'ın başlattığı, hassasiyetle takip ederek bizleri teşvik ettiği projeye Aliağalı kadınlarımız güçlü şekilde sahip çıktı. Ördüğü bereyi giyen bir çocuğun gülen yüzünü görmek, kadınlarımız için en büyük mutluluk kaynağıdır."