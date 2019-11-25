Son Dakika Haberleri: AK Partili kadınlar "kadına şiddete turuncu çizgi" çekti
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AK Partili kadınlar "kadına şiddete turuncu çizgi" çekti

6 saat önce

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, "Gerçekten dayanışma günü ise sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır.

AK Partili kadınlar

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, "Gerçekten dayanışma günü ise sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır." dedi.

Varol, AK Parti Kadın Kolları tarafından 81 ilde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelen aralarında Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün'ün de bulunduğu gruptakiler, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla temsili turuncu çizgi çekti.

Daha sonra açıklamada bulunan Varol, 17 yıllık iktidarları döneminde ortaya koydukları samimiyet ve sorumluluk bilinciyle derinden kanayan yaralara derman olmaya çalıştıklarını belirtti.

Varol, dünyada hiçbir kazanım, güç veya makamın bir kadının yaşam hakkından daha değerli olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır.

Gerçekten dayanışma günü ise sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır."

Arife Polat Düzgün, AK Parti, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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