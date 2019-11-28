AK Partili kadınlara eğitim verilecek

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, yönetim ve yürütme kurulu toplantıları öncesi eğitim çalışması yapacak.

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Serap Eyce, yaptığı açıklamada, her hafta yaptıkları İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu toplantısının daha verimli hale getirmek amacıyla eğitim planlaması yaptıklarını ifade etti.

Yönetim kurulu toplantısı öncesi ayrılan zamanı siyasetin ve idari konuların tecrübeli teşkilat mensuplarına ayırdıklarını dile getiren Eyce, şunları kaydetti:

"Kadın siyasetçilerimize mini seminer çerçevesinde eğitim vermeyi amaçladık. Her hafta olmasa da teşkilatımızın siyaset ve idari yönden tecrübeli başkanları, başkan vekilleri, meclis üyelerini toplantımıza davet edeceğiz. Onların siyasi ve idare tecrübelerini, deneyimlerini bizzat dinleyeceğiz. Bu yönetim kurulu kadınlarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte parti içi veya meclis içi farklı görevlerde olabilirler. Bu mini seminer, tecrübe paylaşımı eminim onlara, o anlarında çok ama çok katkı sağlayacaktır."

Öte yandan AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanlığının ilk toplantısı öncesi mini seminerinin konuğu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı oldu.