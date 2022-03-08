AK Partili Kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika
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AK Partili Kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması

08.03.2022 20:34

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Hatay Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası önünde basın açıklaması gerçekleştiren AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, azimle, kararlılıkla ve emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların gününü kutladı.

Büyük Türkiye hedeflerini kadın erkek omuz omuza verecek gerçekleştireceklerini aktaran Eren, "Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır" dedi.

Türk kadının Avrupa ülkelerinden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini de ifade eden Eren şöyle konuştu: "Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17.4'e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır."

AK Partili Kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması
AK Partili Kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması
AK Partili Kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması

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Dünya Kadınlar Günü, AK Parti, Hatay, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika


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