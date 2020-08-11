AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, "Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Büyükyeğen, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, partisinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ı kınadıklarını söyledi.

Dilipak aleyhine yargıya başvurduklarını ifade eden Büyükyeğen, şunları kaydetti:

"Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ilde söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir.

Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız."