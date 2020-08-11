AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması - Son Dakika

AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer'in AK Parti Kırşehir İl Başkanlığındaki basın toplantısı AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, son dönemlerde bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak birtakım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olduklarına işaret etti.

Bu konunun hukuki yönden takipçisi olacaklarının altını çizen Düğer, "Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hareketi kabul etmemiz mümkün değildir. Biz Ak kadınlar asırlardır durduğumuz yerdeyiz." dedi.