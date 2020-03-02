AK Partili kadınlardan Tunceli'de şehitleri anma etkinliği - Son Dakika
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AK Partili kadınlardan Tunceli'de şehitleri anma etkinliği

13 dakika önce

Tunceli'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının organizasyonunda İdlib şehitleri için program düzenlendi.

AK Partili kadınlardan Tunceli'de şehitleri anma etkinliği, System.String[]

Tunceli'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının organizasyonunda İdlib şehitleri için program düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Yunus Emre Camisinde bir araya gelen kadınlar, şehitler için Kur'anı Kerim okudu, dua etti.

Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör, programda yaptığı konuşmada, şehitler için bir araya geldiklerini belirterek, "Şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir. Hepsi bizlerin evladıdır, canıdır. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. O yüzden bugün şehitlerimizin emanetlerini korumak için bir olmamız gerekir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına birer Fatiha okumak için bugün bir aradayız. Rabbim güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Programa katılanlara lokma ikram edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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