AK Partili kadınlardan yerli üretime destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili kadınlardan yerli üretime destek - Son Dakika

AK Partili kadınlardan yerli üretime destek

7 saat önce

AK Parti Batman Kadın Kolları tarafından ak kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir sloganıyla kermes düzenlendi.

AK Partili kadınlardan yerli üretime destek, System.String[]

AK Parti Batman Kadın Kolları tarafından ak kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir sloganıyla kermes düzenlendi.


Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen kermeste, üyeler tarafından getirilen ürünler satışa sunuldu.


AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, yerli ve milli üretimi desteklemenin önemine değinerek, "Bu etkinliği yapmamızdaki amaç kadınların ürettiği ürünleri ekonomiye katmak ve kadınlara destek olmaktır." dedi.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan, Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi
AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı

Son Dakika Haberleri
22:40 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
22:38 Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
22:36 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
22:35 TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili kadınlardan yerli üretime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]