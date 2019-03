Ak Partili Kadınlardan Zübeyde Hanım'ın Kabrine Ziyaret

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci ve AK Parti İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrini ziyaret etti.

Karşıyaka ilçesindeki anıt mezar önünde düzenlenen törende Zeybekci ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı anıta çelenk sundu.



Zeybekci, anlamlı bir günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Hanım'ı mezarı başında andıklarını ifade ederek kadınların tek isteğinin hak ettiği yerde olmak olduğunu söyledi.



Bu anlamda yapılan çalışmaları çok önemsediğini ve desteklediğini dile getiren Zeybekci, tüm kadınların gününü kutladı.



AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da kadınların yalnız bir gün değil her gün kıymetli olduğunu, kadınların hem siyasette, hem aktif hayatta sesini duyurabileceği ortamların devamlılığı için çalışacaklarını söyledi.



AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da grup adına basın açıklaması yaparak şunları kaydetti:



"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kadınların her alanda ön planda olmasını öncelemiş ve bu yolda da gerekli adımları atmıştır. Adeta kadının ikinci plana atıldığı bir toplumdan artık kadının her alanda görev ve yetki aldığı bir topluma geçiş sağlanmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadını, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de güçlü ve büyük Türkiyemiz'i 2023, 2053 ve 2071'lerin hedefine taşıma yolunda toplumsal dayanışmanın mihenk taşı olacaktır."

