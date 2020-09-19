AK Partili Kandemir: Karşımızda yalanı elbise gibi giyen bir muhalefet var - Son Dakika

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Karşımızda yalanı adeta elbise gibi giyen, hiç çekinmeden, hiç imtina etmeden kolayca ifade eden bir muhalefet anlayışı var. Milletin sevinciyle sevinemeyen, derdini ile dertlenemeyen bir muhalefet bloğu anlayışı var" dedi.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Kongresi 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde yapıldı. Gerçekleştirilen kongreye AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Tokat Ak Parti Milletvekilleri Yusuf Beyazıt Mustafa Arslan , Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu , Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer , belde belediye başkanları ve delegeler katıldı.Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ülkede ciddi bir muhalefet sorunu ulunduğunu belirterek, "Karşımızda yalanı adeta elbise gibi giyen, hiç çekinmeden, hiç imtina etmeden kolayca ifade eden bir muhalefet anlayışı var. Hiç de çekinmiyorlar. Milletin sevinciyle sevinemeyen, derdi ile dertlenmeyen bir muhalefet bloğu anlayışı var. Şunun şurasında Karadeniz 'de gaz bulmuşsunuz. ya da salgın sürecinde olağanüstü başarılı bir performans göstermiş Türkiye. 'Gururla tebrik ediyoruz sizi, şükür gaz bulundu Türkiye'nin cariği açığı düşecek. Ülke zenginleşecek. Milletimiz daha fazla refah içerisinde yaşayacak' diyemeyen, dudak ucuyla, bunu nasıl itibarsızlaştırırız diye siyaset üreten bir muhalefet bloğu var. Dün hasım gibi gözükenlerin bir anda nasıl hısım olduklarını da gördük biz" diye konuştu.

Kandemir'in konuşmasının ardından yapılan seçimlere tek liste ile giren Ömer Faruk Doğanöz, Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.