AK Partili Karaaslan: "2020 ülkemizin her alandaki mücadelesinin başarıyla taçlandığı bir yıl olarak kayıtlara girdi" - Son Dakika

AK Partili Karaaslan: "2020 ülkemizin her alandaki mücadelesinin başarıyla taçlandığı bir yıl olarak kayıtlara girdi"

30.12.2020 18:01
AK Partili Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, müjdeleri, sevinçleri, acıları ve hüzünleriyle 2020 yılının geride bırakılacağını belirtti.

Tüm dünyaya yayılan ve bir sağlık krizi olmanın ötesine geçerek, ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari hayatın yeniden şekillenmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlığın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Maske, mesafe, temizlik kurallarının hayatımıza dahil olduğu, alışkanlıklarımızda büyük farklılıklar meydana getiren bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. En güvenli yerler olarak gördüğümüz evlerimizde kaldığımız, kısıtlama tedbirlerinin uygulandığı günler yaşadık. 2020, bir nefes sıhhatin ve sağlığın her şeyden önemli ve öncelikli olduğunu bir kez daha anladığımız yıl oldu. 2020 bir yandan zorlu imtihanların, acı kayıpların yılı olurken öte taraftan ülkemizin her alandaki mücadelesinin başarıyla taçlandığı bir yıl olarak kayıtlara girdi."

Yeni yılın yeni başlangıçlar, yeni umutlar ve yeni hedefler demek olduğunu vurgulayan Karaaslan, mesajında. "Aynı zamanda, gayretin, azmin, mücadelenin var olması demektir. İşte biz de bu düşüncelerle 2021'i, ulaşılacak büyük başarıların yılı olarak görüyoruz. Yeni yılda, salgınla mücadelemizin başarıya ulaşacağına ve ülkemizin, Kovid-19 sonrası dönemde yeniden şekillenecek dünyada, öncü rol üstleneceğine olan inancımız tamdır. Sevdiklerimizle yeniden kucaklaşacağımız, sosyal hayatın ve dolayısıyla ekonominin yeniden canlanacağı günleri 2021'de hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Karaaslan, vatandaşlardan salgın tedbirlerine tavizsiz uymalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Sağlıkta, sosyal politikalarda, adalette, ekonomide, terörle mücadelemizde, dış politikada, kısacası her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet dayanışması içinde hedeflerimize birer birer ulaşmak ve önümüze çıkacak tüm engelleri bertaraf etmek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde girdiğimiz 2021 yılının aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, umutların çoğaldığı, barış ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl diliyorum."

Çiğdem Karaaslan, Yeni Yıl, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Karaaslan: '2020 ülkemizin her alandaki mücadelesinin başarıyla taçlandığı bir yıl olarak kayıtlara girdi' - Son Dakika


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