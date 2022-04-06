AK Partili Karaaslan, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 102 yıldır basında güvenilir bir kaynak olarak varlığını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilikten ödün vermeden görevlerini icra eden her kademedeki çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.