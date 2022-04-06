AK Partili Karaaslan, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Partili Karaaslan, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 15:07
AK Partili Karaaslan, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 102 yıldır basında güvenilir bir kaynak olarak varlığını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilikten ödün vermeden görevlerini icra eden her kademedeki çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Medya, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Karaaslan, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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