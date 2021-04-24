AK Partili Karaaslan'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih şahit olsun ki Bedirhan bebeğin, Yasin Börü'nün, Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin, Binbaşı Zafer Akkuş'un ve daha nice vatan evlatlarının hesabını sizden ve taşeronu olduğunuz PKK terör örgütünden soracağız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"İşte sizin tarihiniz, geçmişiniz ve gerçeğiniz budur. Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye olarak milletimizin haklarını korumaya, tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."