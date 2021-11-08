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AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir - TAMAMI FTP'DE

08.11.2021 12:58

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Yatırımlara karşı çıkarken iklim krizi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki güven ve huzur iklimini bozmaya çalışan asıl krizin kendisidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Yatırımlara karşı çıkarken iklim krizi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki güven ve huzur iklimini bozmaya çalışan asıl krizin kendisidir" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, '8 Kasım Dünya Şehircilik Günü' nedeniyle 81 ildeki Çevre, Şehir ve Kültür başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Karaaslan, konuşmasında, şehirlerin; sadece barınma ihtiyacını karşılayan yerler olmadığını, çok önemli değerleri, maneviyatı, hikmet, bilgelik, tevazu ve birlikte yaşama kültürünü temsil ettiğini söyledi.

AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin çok temel ve derin sorunları olduğunu hatırlatan Karaaslan, "O gün için hayatımızın merkezine aldığımız sorunlar, bugün artık hatırlamadıklarımız oldu. O gün şehirlerimizde ciddi alt yapı sorunları vardı. Kanalizasyon sorunu vardı. Çevre, hava kirliliği vardı. Temel konut sorunu vardı, deprem riski, deprem vardı ve ne yazık ki bunlara çözüm üretecek bir irade yoktu. Göreve geldiğimizde bu temel sorunlara çözüm üreterek işe başladık. 'İlmek ilmek dokuduk' dersek yeridir. AK Parti iktidarlarımız döneminde, 'olmaz' denilen oldu, hayal gibi görünenler gerçeğe dönüştü" dedi.

Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kanal İstanbul ihalesini kimse almayacak. Eğer ihaleyi alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek' şeklindeki açıklamasını anımsatan Karaaslan, "Tehditlere alışığız zaten, toplumun hiçbir kesimi kalmadı tehdit almayan. Şimdi de müteahhitler, girişimciler, bu projeyle ilgili iş yapacak olanları Kılıçdaroğlu tehdit etti. Aynı gün ülkemizdeki büyükelçilere mektup göndererek ülkemizi yurt dışına şikayet etti. Kanal İstanbul projesinin uygulanmasını önlenmesi yolunda bir çağrıda bulundu. Ne siyasete ne başka hiçbir şeye sığmayacak derecedeki bu sığ bakış açısını vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Bu mektupla yatırımlara karşı çıkarken, iklim krizi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki güven ve huzur iklimini bozmaya çalışan asıl krizin kendisidir. İklim krizi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki huzur ve güven iklimini bozmaya çalışan krizin kendisidir" ifadelerini kullandı.

'KANAL İSTANBUL'LA ÜLKEMİZİ BİR ÜST LİGE ÇIKARACAĞIZ'

Gezi olayları sırasında karşı çıkılan 3'üncü köprünün, 3'üncü havalimanının ve Atatürk Kültür Merkezi'nin yapıldığını anımsatan Karaaslan, "Küresel ticaret konusunda ülkemizi bir üst lige taşıyacak, İstanbul'a hem deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'da iki şehirle birlikte dünyaya şehircilikte geldiğimiz son noktayı gösterecek olan; ekolojiyi, doğayı, tüm canlıları merkeze alan Kanal İstanbul'u yapacak, ülkemizi bir üst lige çıkaracağız. Hayallerin hedeflere, hedeflerin güçlü bir vizyona ve gerçeğe, güçlü bir kararlılıkla dönüştüğüne biz defalarca şahit olduk. Yapacağımız daha çok şey var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun önderliğinde, bizlere çizdiği istikamette, ona yol arkadaşı olmanın bilinciyle, ülkemizin kalkınıp gelişmesine katkıda bulunacağız. 2023 sadece seçim değil, aynı zamanda Türkiye için önemli bir eşik" diye konuştu.

AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir - TAMAMI FTP'DE
AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir - TAMAMI FTP'DE
AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir - TAMAMI FTP'DE
AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir - TAMAMI FTP'DE

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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