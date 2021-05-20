AK Partili Karaaslan Samsun'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Karaaslan Samsun'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması

20.05.2021 13:46
AK Partili Karaaslan Samsun'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye bugün kendi yağıyla kavrulan bir ülke olmaktan çıkıp, dünyanın önemli meselelerinde masadaki en önemli aktörlerden biri oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye bugün kendi yağıyla kavrulan bir ülke olmaktan çıkıp, dünyanın önemli meselelerinde masadaki en önemli aktörlerden biri oldu. Bunun ötesinde dünyada o bölgesel güç olma kabiliyetinden küresel güç olma iddiasına geçiş yapmak üzere. Tarihin çok önemli bir dönemindeyiz." dedi.

Karaaslan, Gazi Halk Kütüphanesi'nde gençlerin katılımıyla düzenlenen "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Kütüphaneler ve Şehirler" konulu söyleşiye katıldı.

Sanayi devrimiyle gelişen dünyada son yıllarda bilişimle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Karaaslan, günümüzde ise iklim değişikliğiyle gelen iklim krizine karşı ülkelerin çeşitli çözümler üretmeye çalıştığını vurguladı.

Türkiye'nin sanayi ve bilişimde olduğu gibi iklim krizine yönelik çalışmalarda geri kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Karaaslan, çevre konusunda gençlerin yapacağı çalışmaları önemsediklerini vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Eğer çevre mühendisliği okuyorsanız önümüzdeki dönem yapacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Eğer mühendislik okuyorsanız bu alanlara yönelik yüksek lisans doktora yapmanızı öneririm. Eğer hukuk okuyorsanız çevre hukukuna bakmanızı spesifik bir alanda uzmanlaşmanızı öneririm. Çevre ve çevre hakları yeni üretim, yeşil üretim teknolojileri, yeşil istihdam bunların hepsi önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın belirleyici konuları olacak."

Siyasilerin vizyonlarını gençlerin oluşturduğuna işaret eden Karaaslan, "Genç yüreklerin, genç fikirlerin bu ülkeye çok şey katacağına inananlardanım. Buna inananların sayısı hiç de az değil. Bugünün Türkiye'sinde sadece kendiniz için kurduğunuz hayaller yeterli değil. Daha büyük hayaller kurmak ve hatta bu hayalleri gerçekleştirme iddiasına sahip olmak durumundasınız. Çünkü Türkiye'nin iddiası çok büyük artık." diye konuştu.

"Türkiye bugün kendi yağıyla kavrulan bir ülke olmaktan çıkıp, dünyanın önemli meselelerinde masadaki en önemli aktörlerden biri oldu." ifadesinde bulunan Karaaslan, "Bunun ötesinde dünyada o bölgesel güç olma kabiliyetinden küresel güç olma iddiasına geçiş yapmak üzere. Tarihin çok önemli bir dönemindeyiz. Sadece iklim değişikliği açısından değil dünyadaki birçok gelişmelere baktığınızda Kovid'in de hızlandırdığı, bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyoruz." dedi.

"Dünyanın ikiyüzlülüğüne şahitlik ettiğimiz birçok olay yaşıyoruz"

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Büyük haksızlıklar var, büyük vahşetler var. Aslında bunun kadar dramatik başka şey de dünya genelinde o bize hep çok, insan hakları konusunda üstün, kadın hakları konusunda üstün, çocuk hakları, hayvan hakları, çevre hakları konusunda hep çok üstün düzey bir noktada durdukları bugüne kadar öğretilen Batı dünyasının, dünyanın genelinin sessizliği de aslında yaşanan bu acılardan da daha dramatik bir durum. Dünyanın ikiyüzlülüğüne şahitlik ettiğimiz birçok olay yaşıyoruz. Yani kimin yaptığına bakarak karar verilen olaylar. En son yaşadığımız Filistin meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya liderlerinin gözünün içine bakarak Filistin ve İsrail'in haritasını göstererek, o değişimi gözler önüne serdi 'Biri bana söylesin İsrail'in sınırları nerede başlar nerede biter' diye sordu. Tıpkı 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğinde olduğu gibi dünyaya en güçlü mesajı verdi. Hakikaten bugün onun liderliğinin umuda dönüştüğü, mazlum coğrafya için 'Türkiye yardım elini bize uzatır, Recep Tayyip Erdoğan bize yardım elini uzatır ve biz bu çıkmazdan öyle çıkarız' dediği bir noktaya kavuşmuşsak, artık sizin sorumluluğunuz sadece kendinize ve ailenize karşı olamaz."

Karaaslan daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ile çok sayıda davetlinin sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldığı programın sonunda Karaaslan, gençlere Fransız düşünür Roger Garaudy tarafından yazılan İsrail Mitler ve Terör kitabını da hediye etti.

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Karaaslan Samsun'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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