AK Partili Karaaslan, Samsunspor'un acı gününü andı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedenleri andı.

Karaaslan, yayımladığı anma mesajında, "Kırmızı-beyaza siyahın eklendiği bu acı günü unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Malatya deplasmanına gitmekte olan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün, Havza yakınlarında bir kamyonla çarpışması sonucu yaşanan kazanın yalnızca Samsunspor için değil Türk futbolu adına da büyük bir üzüntü sebebi olduğunu belirten Karaaslan, "Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcularımız Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiği, bazı sporcularımızın yaralandığı elim trafik kazasının yıl dönümünde hepimizi derinden üzen acıyı yeniden yaşıyoruz. Olayda hayatını kaybeden Samsunspor'un büyük değerlerini rahmetle, elim kazada yaralanmış olanları da saygıyla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Türkiye için olduğu kadar Samsun için de özel anlam taşıyan Milli Mücadele'nin 100. yılını idrak ettikleri 2019'da Samsunspor'u, gösterdiği başarılı performanstan dolayı tebrik ettiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Samsunspor'umuzun lider olarak devam eden mücadelesi sayesinde 25 Nisan'da bir üst lige ve en kısa sürede hak ettiği Süper Lig'e çıkacağına inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, eski 19 Mayıs Stadı alanına yapılan Samsun Millet Bahçesi içerisinde, Samsunspor'umuzun anısını yaşatacağımız, bu hatıraları gelecek nesillere devredeceğimiz bir anıt yapacağız. Vefanın sembolü olacak bu anıtı Samsun Büyükşehir Belediye'mizin destekleri ile şehrimize kazandıracağız. Bu vesileyle 2020'nin ülkemiz ve şehrimiz için her alanda olduğu gibi Samsunspor'umuz için de başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, elim kazanın yıl dönümünde ebediyete intikal edenlere bir kez daha Yüce Mevla'mdan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına baş sağlığı diliyorum."