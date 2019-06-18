AK Partili Karayazı Belediye Meclis üyesi ve yeğeni ölü bulundu
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni bir araçta ölü bulundu.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:41 Kaynak: AA
'un Karayazı
ilçesinde, AK Parti
Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni bir araçta ölü bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin Karayazı ilçesi Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş halde bulunan araçta iki kişiye ait ceset olduğu bilgisi alındığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan incelemede ölü bulunan kişilerin eski Turnagöl Mahallesi Muhtarı ve halen AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi olan Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük
olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Konuya ilişkin araştırmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan konu her yönüyle araştırılmaktadır." ifadesine yer verildi.
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