Son Dakika Haberleri: AK Partili Kartal'dan 2. Lige yükselen Van Büyükşehir Belediyespor'a tebrik mesajı

AK Partili Kartal'dan 2. Lige yükselen Van Büyükşehir Belediyespor'a tebrik mesajı

4 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili İrfan Kartal Van Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluğu sonrası kutlama mesajı yayınladıMilletvekili Kartal yaptığı açıklamada;

AK Partili Kartal'dan 2. Lige yükselen Van Büyükşehir Belediyespor'a tebrik mesajı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili İrfan Kartal Van Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluğu sonrası kutlama mesajı yayınladı

Milletvekili Kartal yaptığı açıklamada; "Cuma günü Ankara'da oynanan Van Büyükşehir Belediyespor - Esenler Erokspor mücadelesinden galibiyetle ayrılarak şampiyon olan ve 2. lige yükselen takımımızı, yöneticilerini, taraftarlarımızı ve dualarını eksik etmeyen tüm Van halkını tebrik ederim. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonrada her daim takımımızın yanında olacağız" dedi.

Bu şampiyonluğun Van'a çok yakıştığını ifade eden Kartal, Allah'ın izniyle aynı zaferleri 2. ligde de tekrarlayacaklarını sözlerine ekledi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:50 Kaynak: İHA
Güncel
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