AK Partili Kartal'dan 2. Lige yükselen Van Büyükşehir Belediyespor'a tebrik mesajı
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili İrfan Kartal Van Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluğu sonrası kutlama mesajı yayınladıMilletvekili Kartal yaptığı açıklamada;
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:50 Kaynak: İHA
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti
) Van Milletvekili İrfan Kartal
Van Büyükşehir Belediyespor
'un şampiyonluğu sonrası kutlama mesajı yayınladı
Milletvekili Kartal yaptığı açıklamada; "Cuma günü Ankara
'da oynanan Van Büyükşehir Belediyespor - Esenler
Erokspor mücadelesinden galibiyetle ayrılarak şampiyon olan ve 2. lige yükselen takımımızı, yöneticilerini, taraftarlarımızı ve dualarını eksik etmeyen tüm Van halkını tebrik ederim. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonrada her daim takımımızın yanında olacağız" dedi.
Bu şampiyonluğun Van'a çok yakıştığını ifade eden Kartal, Allah'ın izniyle aynı zaferleri 2. ligde de tekrarlayacaklarını sözlerine ekledi. - VAN
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