AK Partili Katırcıoğlu: "Avrupa, insanlıkta sınıfta kalmıştır" - Son Dakika

AK Partili Katırcıoğlu: "Avrupa, insanlıkta sınıfta kalmıştır"

14.10.2020 19:39
AK Partili Katırcıoğlu:

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Bizlere insanlık dersi vermeye çalışan Avrupa, insanlıkta sınıfta kalmıştır.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Bizlere insanlık dersi vermeye çalışan Avrupa, insanlıkta sınıfta kalmıştır. Bu iki yüzlü politikaları deşifre olmuştur." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kız Çocukları Günü'nün bir bayram değil, eşitsizlikle mücadele günü olduğunu belirtti.

Katırcıoğlu, bu günün amacının, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Çocuklara karşı her türlü kötü muamelenin önlenmesi, çocukların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarının sağlanması amacıyla tüm partilerin ittifakı ve ortak kararıyla TBMM'de kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetleme faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Katırcıoğlu, komisyonun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Komisyonun, kurulduğu ilk günden beri temel çalışma alanlarından birinin çocukların eğitimi olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak politikalarımızı 19 yıl boyunca bu irade üzerine kurguladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi, 2002'ye göre 12 kat artışla 161,1 milyar lira olmuştur. Çocuklarımızın ortaöğretimde okullaşma oranı 2002'de yüzde 48'ken, bugün yüzde 84,5'lere ulaşmıştır. Hedefimiz yüzde 100 okullaşma oranını yakalamaktır. Bu kapsamda komisyonumuzca Milli Eğitim Bakanlığının EBA uzaktan eğitim sistemini yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirdik. Bugün Kovid-19 ile mücadelede EBA sistemi üzerinden 100 bin canlı ders ile 2 milyon öğrenci video konferans aracılığıyla ders almaktadır. Ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ve tüm öğrencilerimize tablet, bilgisayar, internet ve televizyon destekleri bakanlığımız ve yerel yönetimlerce sağlanacaktır. Komisyonumuzca bunun da takipçisi olacağız."

Türkiye'nin, dünyada en fazla insani yardım gerçekleştiren ülkelerin başında geldiğini, 4 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Katırcıoğlu, göçmenlere ve sığınmacılara sadece barınma değil, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü imkanın sağlandığını kaydetti. Katırcıoğlu, 1 milyon 700 binden fazla Suriyeli çocuğun, Türkiye'de örgün eğitim hakkını kullandığını bildirdi.

Katırcıoğlu, "Avrupa'ya baktığımızda kaybolan çocukları görüyoruz, Midilli adasına baktığımızda kamplarda yanan kadın ve çocukları görüyoruz. Edirne sınır kapısında gerçek kurşunlarla sığınmacıların öldürüldüğünü, yaralandığını görüyoruz. Bizlere insanlık dersi vermeye çalışan Avrupa, insanlıkta sınıfta kalmıştır. Bu iki yüzlü politikaları deşifre olmuştur." dedi.

- "HDP'nin üç maymunu oynadığını görüyoruz"

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu ise, Türkiye'nin terör örgütleriyle ve siyasi uzantılarıyla yıllardır mücadele ettiğini belirterek, bölücü terör örgütü tarafından son iki yılda 18 yaşından küçük 88'i kız, 316 çocuğun kaçırıldığını ifade etti.

Bu çocuklardan özellikle kız çocuklarının tecavüze uğradığını, hamile kalanların terör örgütünce infaz edildiğini, ailelerinin de tehdit edildiğini herkesin bildiğini kaydeden Kavuncu, şunları söyledi:

"HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlayan evlat nöbetinde, bir yılda 19 çocuk ailesine kavuştu. 3 Eylül 2019'da bir aile ile başlayan eylem, şimdilerde 141 ailenin katılımıyla sürüyor. Evlatlarının 'ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Her TBMM Genel Kurulu oturumunda çocuk istismarı için önerge veren HDP'nin bu çocuklarla ilgili üç maymunu oynadığını görüyor, hayretle izliyoruz. HDP yöneticileri, 'PKK terör örgütü değildir' diyecek kadar PKK'nın esiri olmuşlardır. HDP ile el ele kol kola, ağız birliği yapan Millet İttifakı'nın hak ettiği notu, milletimiz 2023 seçimlerinde ferasetiyle verecektir."

Radiye Sezer Katırcıoğlu, Avrupa, Çocuk, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Katırcıoğlu: 'Avrupa, insanlıkta sınıfta kalmıştır' - Son Dakika


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