AK Partili Kavakcı Kan: "Kadınların tamamı, ancak 2015'te ayrımcılığa uğramadan TBMM kürsüsünde yemin edebildi" - Son Dakika

AK Partili Kavakcı Kan: "Kadınların tamamı, ancak 2015'te ayrımcılığa uğramadan TBMM kürsüsünde yemin edebildi"

02.03.2021 18:23
AK Partili Kavakcı Kan:

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'de kadınların tamamının, seçme ve seçilme hakkını elde ettikten 81 yıl sonra ayrımcılığa uğramadan TBMM kürsüsünde yemin edebildiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'de kadınların tamamının, seçme ve seçilme hakkını elde ettikten 81 yıl sonra ayrımcılığa uğramadan TBMM kürsüsünde yemin edebildiğini söyledi.

Kavakcı Kan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinde basının da teşvikiyle bir senaryo oluşturulduğunu, millet iradesiyle kurulmuş hükümetin istifaya zorlandığını ifade etti.

O dönemde başörtüsünün "çağ dışı, irticacı, geri kafalı olmanın bir göstergesi" olarak sunulduğunu belirten Kavakcı Kan, "O kadınlarla aynı düşünen beyefendiler, Mecliste, toplumda yer alabiliyordu. Onlar da sakal yasağı, gümüş yüzük takanların dışlanması gibi bazı ayrımcılıklara uğradılar ama o süreç en çok başörtülü kadınlar üzerinden, kadınlar arası bir ayrımcılıkla, asıl kutuplaştırma kelimesinin tam manasını yaşamamızla geçti." diye konuştu.

Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını birçok batılı ülkeden önce elde etmesinin, kendileri için medarıiftihar nedeni olduğunu vurgulayan Kavakcı Kan, "Ama Türkiye Cumhuriyetinde kadınların tamamı, bu da bizim için bir utanç vesilesidir, ancak 2015'te ayrımcılığa uğramadan TBMM kürsüsünde yemin edebilmiştir. Seçme seçilme hakkını edinişlerinden 81 sene sonra." dedi.

Gençlerin 28 Şubat darbesinin gerçekleştiği günleri yaşamamaları için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kan, "Son dönemde özellikle Boğaziçi Üniversitesindeki protesto yapan gençlerimize destek verenler arasında Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu, Nur Serter var. Bu isimler, kadına karşı ayrımcılığın en gayri medeni, en çağdaş dışı şekilde uygulanmasında ön planda olan isimler. Protestolarıyla alakalı bir şey söylemiyorum, o gençlerin yerinde olsaydım, o insanlar beni desteklesin istemezdim." değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Kavakcı Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başörtülü kadınlar için milletvekili seçilme hakkının önünü açtığını için teşekkür etti, kendi ailesindeki 4 neslin hayatını altüst eden yasakçı zihniyetin tarihin karanlık sayfalarına gömülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ravza Kavakcı Kan, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadeleyi başarılı sürdürdüğünü, normalleşmenin, daha fazla yaşam kaybetmeden ve kimseyi riske atmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ravza Kavakcı Kan, Milletvekili, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Kavakcı Kan: 'Kadınların tamamı, ancak 2015'te ayrımcılığa uğramadan TBMM kürsüsünde yemin edebildi' - Son Dakika


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